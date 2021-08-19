Женщина приворожила парня, который потом стал ее мужем. Может ли такой брак быть счастливым? А также насколько опасным может быть приворот? На эти вопросы ответил двукратный победитель и член жюри «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», астролог Хаял Алекперов.

«Такой брак вряд ли будет счастливым и в дальнейшем принесет вам только разочарование, ведь, как говорят, насильно мил не будешь. А приворот — это насильственная привязка к себе человека посредством различных магических действий», – рассказывает экстрасенс.

«Никогда не путайте приворот с любовью. Любовь дается свыше, и навязать ее никак нельзя. Приворот же подавляет волю человека и вселяет в него ложные чувства, не имеющие с любовью ничего общего. Это сродни заболеванию, которое вы сами спровоцировали. И если его не лечить, есть два варианта в зависимости от иммунитета человека: либо он излечивается сам и в один прекрасный момент понимает, что не любит вас и никогда не любил, и уходит на поиски своего счастья, либо болезнь усугубляется и обрастает осложнениями: депрессиями, нежеланием жить, пристрастием к алкоголю и т. п. Вряд ли подобный персонаж в качестве мужа будет напоминать мужчину вашей мечты. Плюс вы всегда должны помнить, что есть еще одна пострадавшая сторона — та, у которой вы его украли, с кем он мог бы быть счастлив», – добавил Хаял Алекперов.

Также ясновидящий дал совет женщинам, которые хотят насильно удержать своего супруга возле себя:

«Многие дамы в случае сильного иммунитета мужа, который в один прекрасный момент осознал, что чувств нет и никогда не было, пытаются во что бы то ни стало удержать его возле себя, делая новые привороты. В результате постоянных атак его так называемый иммунитет ослабнет, и вы получите непонятное существо, разрушающее свою и вашу жизнь. Так что не стоит насильно привязывать к себе «вашу половинку». Если его судьба быть с вами — он будет! А если нет — вы просто сломаете его жизнь и все равно не будете счастливы. И даже если уж вы один раз и согрешили, привязав его к себе (ну, бес попутал), не усугубляйте ситуацию. Если человек захочет уйти, отпустите его, пусть идет своей дорогой, найдет свое счастье и подарит его той, кому предназначен».

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