Жінка приворожила хлопця, який потім став її чоловіком. Чи може такий шлюб бути щасливим? А також наскільки небезпечним може бути приворот? На ці питання відповів дворазовий переможець і член журі «Битви екстрасенсів», експерт проекту «Слідство ведуть екстрасенси», астролог Хаял Алекперов.

«Такий шлюб навряд чи буде щасливим і надалі принесе вам тільки розчарування, адже, як кажуть, на милування нема силування. А приворот – це насильницьке прив’язування до себе людини за допомогою різних магічних дій», – розповідає екстрасенс.

«Ніколи не плутайте приворот з коханням. Любов дається згори, і нав’язати її ніяк не можна. Приворот же пригнічує волю людини та вселяє в неї неправдиві почуття, що не мають з любов’ю нічого спільного. Це схоже на захворювання, яке ви самі спровокували. І якщо його не лікувати, є два варіанти залежно від імунітету людини: або вона вилікується сама і в один прекрасний момент зрозуміє, що не любить вас і ніколи не любила, та йде на пошуки свого щастя, або хвороба ускладнюється й обростає ускладненнями: депресіями, небажанням жити, пристрастю до алкоголю тощо. Навряд чи подібний персонаж буде схожим на чоловіка вашої мрії. Плюс ви завжди повинні пам’ятати, що є ще одна постраждала сторона – та, у якої ви його вкрали, з ким він міг би бути щасливий», – додав Хаял Алекперов.

Також ясновидець дав пораду жінкам, які хочуть насильно утримати свого чоловіка біля себе:

«Багато жінок у разі сильного імунітету чоловіка, який в один прекрасний момент усвідомив, що почуттів немає і ніколи не було, намагаються будь-якою ціною утримати його біля себе, роблячи нові привороти. У результаті постійних атак його так званий імунітет ослабне, і ви отримаєте незрозумілу істоту, яка руйнує своє та ваше життя. Тож не варто насильно прив’язувати до себе «вашу половинку». Якщо його доля бути з вами – він буде! А якщо ні – ви просто зламаєте його життя і все одно не будете щасливі. І навіть якщо ви вже один раз і згрішили, прив’язавши його до себе (ну, біс поплутав), не ускладнюйте ситуацію. Якщо людина захоче піти, відпустіть її, нехай іде своєю дорогою, знайде своє щастя та подарує його тій жінці, кому він призначений».

