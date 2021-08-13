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П’ятниця 13: ритуал від екстрасенса для заспокоєння нервів

13.08.2021

Сьогодні п’ятниця 13-е! Учасниця «Битви екстрасенсів»-14 Ірина Богданова поділилася ритуалом, який слід проводити в п’ятницю 13-го для того, щоб заспокоїти свої нерви! Адже в сучасному світі нас постійно переслідують стреси та хвилювання. Часом ми їх і не помічаємо, але вони накопичуються, і в один прекрасний момент приходить розуміння — «я втомився». Читайте, який ритуал варто провести в п’ятницю 13, щоб заспокоїти свої нерви!

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«Запишіть на аркуші паперу все, що вас турбує, вихлюпніть усі накопичені негативні емоції. А відтак зімніть цей папір, покладіть на блюдце (краще біле) і підпаліть. Попіл видуйте в кватирку або відчинене вікно. Ось тут і починається диво! Якщо попіл відразу полетів, вам вдалося позбутися від переживань. Але якщо його частина повернулася назад, доведеться попрацювати ще»,— розповіла ясновидиця.

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