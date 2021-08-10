Как выбрать профессию? Как понять, что выбранная сфера деятельности действительно вам подходит? С этими вопросами сталкивался чуть ли не каждый! Какому делу посвятить себя, чтобы жизнь не превратилась в каторгу, а наоборот, приносила радость и другие позитивные эмоции? Как выбрать профессию по знаку зодиака, рассказал двукратный победитель «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», астролог Хаял Алекперов.

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Овен

Овны, как правило, обладают энциклопедическими знаниями — с детства им интересно все на свете, от философии до точных наук. Внедряясь в ту или иную тему, Овны стремятся постичь все глубины. Харизма представителей этого знака делает их любимцами публики и душой компании. Это позволяет достичь многих высот в самых различных отраслях, от актерского мастерства до предпринимательской деятельности. Овны в большинстве амбициозны, стремятся к лидерству и очень часто занимают руководящие должности. Особого успеха Овны могут добиться в менеджменте и военном деле. Также зажигательная огненная натура сулит им успех в творческих профессиях, а также в спорте.

Телец

Представитель данного знака – незаменимый работник. В дело, которым занимается, он всегда вкладывает душу и никогда не работает вполсилы. Тельцам свойственен аналитический взгляд на вещи. Он всегда обращает внимание даже на мелкие детали. Именно поэтому Телец может стать настоящим профессионалом в бухгалтерской и банковской сферах. Кроме того, звезды наградили Тельцов творческой жилкой и особой тягой к поэзии и искусству.

Так, если представители этого знака находят себя в этом русле, то добиваются головокружительных высот. Нередко Тельцы наделены талантом в области актерского мастерства и кулинарии. Кроме того, Тельцы первоклассные дизайнеры, архитекторы и музыканты.

И хотя представители этого знака могут быть неплохими руководителями, в роли исполнителя Телец достигнет больших успехов, ведь он ответственен, организован и уравновешен в любой ситуации. Главной помехой на пути Тельца к карьерным успехам могут стать долгие раздумья над тем или иным вопросом и нежелание вовремя прислушаться к дельному совету!

Близнецы

Близнецы обладают незаурядным интеллектом и отличаются необычайной ясностью мышления. Они способны решать сложные задачи и выдвигать неординарные идеи. Такие люди с удовольствием занимаются работой, связанной с постоянной сменой деятельности. Кроме того, Близнецы сильны в логике и обладают повествовательным слогом. Они прекрасно составляют отчеты, доклады и документы. Среди них много авторов, написавших романы, пьесы, научно-популярную литературу. Часто встречаются Близнецы-полиглоты, ведь обладают незаурядными способностями к изучению языка. Представители Близнецов быстро сходятся с людьми, умеют хорошо говорить и всегда выступают с новыми идеями. Это качество делает Близнецов полезными сотрудниками в любом коллективе, и, хотя они не стремятся стать лидерами, их очень высоко ценят.

Рак

Раки не любят утруждаться и зачастую не склонны к тяжелой работе. Иногда они боятся ответственности, но важную работу выполняют надежно, пунктуально и успешно. Они обладают хорошим интеллектом и невероятной памятью. Любовь к порядку и постоянное ведение подсчетов пророчит Раку прекрасную карьеру бухгалтера или экономиста. Они без труда удерживают в уме множество цифр и показателей. Раки – прекрасные психологи и педагоги. Но профессии, где присутствует риск, им противопоказаны. Их стихия – спокойная стратегия и расчет на года.

Все Раки обладают творческим талантом, однако крайне редко выбирают актерскую карьеру. Им часто не хватает пробивной силы, они не выдерживают нечестной конкуренции. Раки способны творить в спокойной обстановке. Вот почему из них получаются превосходные художники, дизайнеры, скульпторы и ювелиры. Они также тяготеют к истории и психологии. В молодые годы все Раки любят путешествовать. Из них получаются хорошие археологи, музейные работники, архивариусы.

Лев

Лев – прирожденный руководитель. Даже находясь на достаточно скромных должностях, он умеет организовать людей вокруг себя, способен принимать решения и нести за них ответственность. Подчинение Львы переносят с трудом, в этом случае начальник должен ценить, уважать Льва и давать возможность принимать самостоятельные решения. Но всё-таки Льву лучше быть руководителем или работать самостоятельно, а не на кого-то. Будучи по натуре очень практичным, он никогда не станет тратить силы на бесперспективный проект. Он возьмется лишь за дело, которое знает хорошо и которое он считает выгодным и перспективным. Все эти качества делают Льва хорошим работником, особенно на руководящих или организаторских должностях.

Кроме того, покровительственное отношение Льва к окружающим часто побуждает его выбирать профессию, связанную с преподавательской или консультационной деятельностью либо же сулящую известность и славу.

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Львам интересны и другие сферы деятельности. Они любят помогать людям и наставлять на правильный путь, поэтому среди Львов много учителей, воспитателей и социальных работников. Львы обладают харизмой, мощной энергетикой и всегда завоевывает множество почитателей своего таланта.

В спорте Львы часто добиваются успеха, так как награды и титулы их очень воодушевляют, а сильная воля и упорство помогают одерживать победы. Львы могут быть сильны в политике. Они обладают нужной для этого харизмой, способностью убеждать и завидным красноречием. В работе для них главное – постоянное развитие и движение вперед. Их характер и жизненные цели сложно сочетать с однообразной деятельностью и скукой на рабочем месте. Свобода, признание и высокое положение – вот основные предпочтения Львов в профессиональной деятельности.

Дева

Девы считаются «рабочими пчелами» общества. Они по-настоящему любят свою работу. Это стержень их жизни. Представители знака внимательны к выбору своей будущей профессии, всегда учатся и работают над собой. Они могут работать как в одиночку, так и в коллективе, и очень редко просят о повышении. Им иногда подолгу недоплачивают, или благодарят знаками поощрения в виде медалей, грамот и патентов. Девы всегда осторожны в денежных вопросах и могут жить на скромную зарплату, умеют копить на завтра, заботясь о черном дне. Не в их стиле рисковать и играть в азартные игры.

Благодаря своей аккуратности, методичности и ясности мысли они преуспевают на литературном, издательском и библиотечном деле, в медицине и фармакологии, как лабораторные работники и бухгалтеры. На них всегда можно положиться и доверить любую сложную работу. Дева-начальник всегда корректна с вышестоящими, строга с подчиненными, иногда даже чуть покровительственна и снисходительна. Однако все же комфортнее Девам в роли подчиненных, чем руководителей. Повышенное чувство ответственности заставляет их слишком сильно переживать за чужие ошибки.

Весы

Весы коммуникабельны и практически всегда находят со всеми общий язык. Их наибольшим достоинством является стремление к справедливости, миру и гармонии, что немало способствует их славе дипломатов!

Кроме того, Весы могут стать отличными администраторами или торговцами. Благодаря развитому абстрактному мышлению, Весы способны найти себя в таких сферах, как археология, философия, математика, физика. Весы также не обделены и коммерческой жилкой, но блестящими бизнесменами им обычно мешает стать весьма скромный интерес к деньгам и отсутствие деловой хватки. К тому же рынок частенько требует быстрых решений, принимать которые Весам крайне нелегко. Они берутся за воплощение новой идеи только тогда, когда тщательно все продумали и оценили и взвесили все дальнейшие перспективы. Зато Весы умеют как никто другой рационально рассуждать и оценивать ситуацию с разных сторон, что делает их весьма полезными в законотворчестве и общественной деятельности.

Также у Весов развиты и творческие способности, поэтому они могут стать отличными дизайнерами, художниками и скульпторами. Наиболее же оптимальными занятиями для Весов считаются те, которые относятся к информатике и вычислительной технике. Умея и любя продумывать будущее в мелочах, они обычно становятся отличными проектировщиками, или учеными.

Скорпион

Скорпион успешно продвигается по служебной лестнице и всегда знает, чего добивается. Он будет следовать к своей цели, какие бы преграды перед ним ни стояли. Для Скорпиона работа очень важна. Он обладает живым воображением, смелостью, предприимчивостью и поразительной способностью сосредоточиваться — качествами, которые обычно приводят к успеху. Скорпионы имеют определенные способности в сфере получения, накопления, анализа информации, а также планирования.

Также Скорпионы очень проницательны, они легко следуют за ходом мыслей другого человека, «вычисляют» истинные мотивы его поступков, умеют найти свой подход к каждому и заглянуть к нему в душу. Поэтому, они часто выбирают профессии, которые позволяли бы реализовать подобные наклонности. Представители этого знака — хорошие криминалисты, прокуроры, политические деятели, социологи и психологи.

Какую бы специальность ни выбрали эти очень деятельные, энергичные люди, для них важно не застаиваться, не стоять на месте, иметь возможность проявлять весь свой потенциал и влиять на развитие дела, которым они занимаются. К примеру, работа механика, электрика, слесаря хороша для Скорпиона тем, что в ней присутствует постоянное движение. Это же можно сказать о профессии секретаря или косметолога для женщин — Скорпионов.

Стрелец

Обычно Стрельцы выбирают работу по призванию. Они мечтают найти применение своим умственным способностям и своему организаторскому таланту. С точки зрения возможности применить свои знания и способности, оптимальными для Стрельцов являются профессии сыщика, криминалиста, журналиста. Благодаря им они получают возможность рисковать и управлять ситуацией, что им весьма импонирует. Эти же качества в совокупности с пристрастием к высоким скоростям помогают им становиться выдающимися летчиками-испытателями, пилотами, гонщиками.

Риск, опасность подстегивают представителей этого знака к еще большим свершениям, придают больше сил и энтузиазма. Еще одно пристрастие Стрельцов — престижные профессии. В них они реализуют свою потребность быть у всех на виду, вызывать у людей восторг и восхищение, ощущать свою нужность и незаменимость, демонстрировать блестящие профессиональные навыки.

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Очень многие Стрельцы достигают в своей профессии определенных высот, становясь высококлассными специалистами, какую бы стезю они ни выбрали — врача, дирижера, повара или переводчика. Важно для них и реализовать свою потребность в творчестве. Стрельцы имеют все данные, чтобы стать знаменитыми поэтами. Их лингвистические способности просто блестящи, они прекрасно владеют словом и ритмом, обладают отличным вкусом, чувствительностью и романтичностью.

Козерог

Жизненный и трудовой успех приходят к Козерогу уверенно, однако медленно и постепенно. Подспорьем служат честолюбие и гордость с легко ранимой душой. Им в жизни и на работе всегда помогают приобретенные знания, умение пользоваться трудовым опытом пройденных этапов, последовательность и умение концентрироваться на одной цели. Все Козероги считают, что трудовой успех может быть построен лишь на фундаменте, состоящим небольших дел, поступков, и действий. Способность приспосабливаться у Козерогов небольшая и поэтому они тяжело маневрируют в среде кардинальных перемен.

Козерогам легко удается завоевать независимость. Их мечта — недвижимое имущество. Вот почему большое количество Козерогов заняты политической деятельностью, их любимые сферы и области — политэкономия, народное хозяйство, коммунальный сектор.

Козерогов привлекает мир промышленности с большим числом людей. Их шансы там очень хороши благодаря терпеливому, расчетливому уму. Они могут преуспеть как политики, актеры, сценаристы, и ученые. Горное дело, недвижимость, банковское дело, государственные инженерные проекты — все это управляется в основном Козерогами.

В индустрии они занимают руководящие посты, как и в государственном аппарате и органах безопасности, в обслуживании и в строительных компаниях, в качестве архитекторов и инженеров, прорабов и механиков. В их руках находятся все операции, связанные с куплей-продажей земельных участков и недвижимого имущества. Они заняты в аграрной политике и национальной экономике, в сельском и лесном хозяйстве, в горной промышленности, на шахтах. В мире искусства и художеств они предпочитают гончарное дело, керамику, ваяние.

Водолей

Для Водолея характерно неприятие любой власти! Его блестящие способности, остроумие, независимость делают из него сотрудника, с которым порой весьма сложно договориться. А способность предугадывать будущее делает из него незаменимого работника. Более того, Водолей, очень обязательный в профессиональном плане и никогда не разочарует начальство, если ему оказывают доверие. Нередко замыслы Водолея выглядят нереальными, однако все это лишь потому, что рассчитаны они, в первую очередь, на перспективу. Водолеи-женщины часто увлекаются садоводством и цветоводством. Они прекрасные учителя, воспитатели и переводчики. Также Водолеи могут достичь успеха в профессиях, позволяющих задействовать имеющиеся у них художественные способности.

Водолея мало интересует вознаграждение. Действительно, они не слишком привязаны к деньгам. Некоторые из них порой полагают, что зарплата лишает человека его священной независимости. Водолей также не слишком волнует престиж: они стремятся не столько к хорошей карьере, сколько к интересному профессиональному опыту, по возможности, продолжительному.

Действительно, Водолеи рассматриваете работу как испытательный полигон — так же как и другие сферы своей жизни. Стать кем-то для них менее важно, чем нести в себе моральные ценности, быть примером для всех.

Рыбы

Так как почти все Рыбы предпочитают уединение, то работу они выбирают ту, где приходится общаться с маленьким количеством людей. Также их привлекает водная стихия. Поэтому среди них часто можно встретить моряков дальнего плавания, океанологов или ихтиологов. Также Рыбы любят работать по ночам. Поэтому, если они выбрали сферу обслуживания, то работают в ресторанах или ночных барах. Рыб можно встретить в больницах, санаториях, домах престарелых – местах, связанных с людьми, обделенных судьбой. Рыбы так же часто обитают в благотворительных фондах и в различных социальных службах.

Среди них множество художников, музыкантов, поэтов, танцоров. Они всегда остаются ценителями прекрасного. Их можно встретить среди костюмеров, гримеров или оформителей. Представители этого знака не переносят дисциплину и строгий регламент. Руководящие должности даются Рыбам с трудом. Рыбы, конечно, способны руководить в ряде областей, но эта область должна нести в себе заряд творчества и необязательности.

Начальник – Рыба сумеет выудить у сотрудника все его тайны и планы. У Рыб руководителей есть одна слабость – это неумение отказать людям в просьбах. Начальники Рыбы обладают интуицией, и они лучше других чувствуют состояние дел компании и настроение отдельных сотрудников. Рыбе подчиненному необходима такая работа, которая позволит проявить его творческое начало и человеческое сочувствие, а также способность хорошо понимать других людей. Рыбы очень чувствительны и мгновенно реагируют на изменения обстановки, меняясь в полном соответствии с ней. Следует почаще хвалить подчиненного Рыбу, если конечно есть за что. Это придает им уверенности в себе. Рыбы редко задерживаются долго на каком-то одном месте. Они заранее чувствуют, если ими недовольны, и ускользают, прежде чем их об этом попросят.

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