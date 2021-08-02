Участники «Битвы экстрасенсов», а также эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» неоднократно предупреждали о магической силе мысли и слов, которые мы часто произносим, не придавая этому особого значения. Какие высказывания могут пагубно сказаться на планах и жизни в целом, а также какие словосочетания и почему лучше вычеркнуть из повседневного разговора – читайте в материале.

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Люди часто спрашивают себя: «Почему Вселенная меня не слышит?». На самом деле высшие силы как раз очень внимательно прислушиваются к словам и стараются выполнить все пожелания. Поэтому, чтобы в корне изменить неблагоприятную ситуацию, иногда достаточно просто произнести оптимистичные, жизнеутверждающие фразы. В то же время есть выражения, которые лучше вообще забыть и не употреблять.

«Я даже не знаю»

В первую очередь Вселенная прислушивается к тому, что было сказано вслух, во вторую — к мыслям, которые оформлены в конкретные пожелания, но читать и расшифровывать подсознание она не может. Пытайтесь конкретизировать свои желания. Ведь если она получит ответ вроде «я даже не знаю», ждите сюрприз. А сюрпризы судьбы, к сожалению, редко бывают приятными. В результате вместо улучшения ситуации получаем дополнительные проблемы.

Если вы недовольны какой-либо стороной своей жизни, рассказывая об этом, обязательно упомяните, что именно должно произойти, чтобы трудности разрешились.

«У меня не получится»

Не хватает знаний, поэтому не получится выполнить сложное задание. А если рядом случайно окажется специалист, готовый помочь советом? Мало свободного времени, значит, не получится встретиться с друзьями. А если начальник отпустит с работы пораньше?

Список таких ситуаций и обстоятельств можно продолжать до бесконечности, суть одна: все возможно, если удача на вашей стороне. Главное, не спугнуть ее фразой «у меня это не получится», негативное воздействие которой можно проследить даже на примере учебы.

Если студенты, которые отлично подготовились к экзамену, часто произносят «скорее всего, я получу плохую оценку», чаще всего так и происходит! А вот после слов «я постараюсь это сделать» удача не заставляет себя долго ждать, и нужный билет выпадает гораздо чаще. Позитивный настрой прекрасно действует в любых жизненных ситуациях, мистическим образом складывая обстоятельства на редкость благоприятно.

«Мне бы твои проблемы»

Когда кто-то из знакомых мучается выбором между Бали и Арабскими Эмиратами или сетует на слишком влажный морской воздух, так и хочется воскликнуть: «Мне бы твои проблемы!». Не сомневайтесь, после таких слов его проблемы вы обязательно получите, только это будут совсем не те приятные заботы, которые побудили вас к опрометчивому высказыванию. Идеальная с виду чужая жизнь может таить массу скрытых неприятных моментов — например, конфликты с родственниками, проблемы с любимым или, наоборот, нелюбимым супругом, нереализованные мечты и амбиции, плохое здоровье. Чтобы не испытать все это на себе, лучше ответьте: «Езжай на Бали». Пусть Вселенная выполнит именно это ваше желание!

«Никогда не пойду на это»

Никогда не зарекайтесь! Не важно, идет ли речь о прыжке с парашютом или о подлости, предательстве, измене. Судьба сделает все, чтобы вы отказались от этих слов, и, скорее всего, урок будет жестоким! Таким способом Вселенная еще раз доказывает, что человек не может контролировать все события в своей жизни. Постарайтесь быть менее категоричными. Всегда подчеркивайте, что вы так считаете именно в данный момент, и объясните, что вы придерживаетесь такой точки зрения по вполне определенным причинам.

«Я далеко не красавец/красавица»

Внешняя красота — это всего лишь восприятие человека другими людьми, а оно не зависит ни от черт лица, ни от пропорций фигуры. Произнося вслух «я некрасивый/некрасивая» или аналогичные по смыслу фразы, вы указываете Вселенной, что такое восприятие вас вполне устраивает. В итоге какие бы метаморфозы не происходили с вашей внешностью, окружающие все равно будут видеть перед собой не самого приятного внешне человека.

Впрочем, если на каждом углу петь дифирамбы собственной красоте, привлекательности это тоже не добавит. Задумайтесь, почему вам прямо сейчас хочется похудеть, нарастить ногти или даже сделать пластическую операцию? Вы мечтаете очаровать мужчину, вызвать симпатию окружающих или шикарно смотреться в новом наряде? Тогда в разговоре с близкими вместо жалоб на свою внешность озвучьте именно это желание, и оно обязательно сбудется!

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