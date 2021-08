Учасники «Битви екстрасенсів», а також експерти проекту «Слідство ведуть екстрасенси» неодноразово попереджали про магічну силу думки та слів, які ми часто вимовляємо, не надаючи цьому особливого значення. Які висловлювання можуть згубно позначитися на планах і житті в цілому, а також які словосполучення і чому краще викреслити з повсякденної розмови – читайте в матеріалі.

Люди часто запитують себе: «Чому Всесвіт мене не чує?». Насправді вищі сили якраз дуже уважно прислухаються до слів і намагаються виконати всі побажання. Тому, щоб докорінно змінити несприятливу ситуацію, іноді достатньо просто вимовити оптимістичні, життєствердні фрази. Водночас є вирази, які краще взагалі забути та не вживати.

Насамперед Всесвіт прислухається до того, що було сказано вголос, потім – до думок, які оформлені в конкретні побажання, але читати і розшифровувати підсвідомість вона не може. Намагайтеся конкретизувати свої бажання. Адже якщо вона отримає відповідь на кшталт «я навіть не знаю», чекайте на сюрприз. А сюрпризи долі, на жаль, рідко бувають приємними. В результаті замість поліпшення ситуації отримуємо додаткові проблеми.

Якщо ви незадоволені будь-якою стороною свого життя, розповідаючи про це, обов’язково згадайте, що саме має статися, щоб труднощі розв’язалися.

Бракує знань, тому не вдасться виконати складне завдання. А раптом поруч випадково опиниться фахівець, готовий допомогти порадою? Мало вільного часу, значить, не вийде зустрітися з друзями. А якщо начальник відпустить з роботи раніше?

Список таких ситуацій і обставин можна продовжувати до нескінченності, суть одна: все можливо, якщо удача на вашому боці. Головне, не злякати її фразою «мені це не вдасться», негативний вплив якої можна простежити навіть на прикладі навчання.

Якщо студенти, які сумлінно підготувалися до іспиту, часто промовляють «швидше за все, я отримаю погану оцінку», найчастіше так і відбувається! А ось після слів «я постараюся це зробити» удача не змушує себе довго чекати, і потрібний квиток випадає набагато частіше. Позитивний настрій чудово діє в будь-яких життєвих ситуаціях, містичним чином складаючи обставини на рідкість сприятливо.

Коли хтось зі знайомих мучиться вибором між Балі та Арабськими Еміратами чи нарікає на занадто вологе морське повітря, так і хочеться вигукнути: «Мені б твої проблеми!» Не сумнівайтеся, після таких слів його проблеми ви обов’язково отримаєте, тільки це будуть зовсім не ті приємні турботи, які спонукали вас до необачного висловлювання. Ідеальне на перший погляд чуже життя може приховувати масу неприємних моментів – наприклад, конфлікти з родичами, проблеми з коханим або, навпаки, некоханим чоловіком, нереалізовані мрії та амбіції, погане здоров’я. Щоб не відчути все це на собі, краще дайте відповідь: «Їдь на Балі». Нехай Всесвіт виконає саме це ваше бажання!

Ніколи не зарікайтеся! Не важливо, йдеться про стрибок з парашутом чи про підлості або зради. Доля зробить все, щоб ви відмовилися від цих слів, і, швидше за все, урок буде жорстоким! Таким способом Всесвіт ще раз доводить, що людина не може контролювати всі події у своєму житті. Постарайтеся бути менш категоричними. Завжди підкреслюйте, що ви так вважаєте саме в цей момент, і поясніть, що ви дотримуєтеся такої точки зору з цілком певних причин.

Зовнішня краса – це всього лише сприйняття людини іншими людьми, а воно не залежить ні від рис обличчя, ні від пропорцій фігури. Промовляючи вголос «я негарний/негарна» або аналогічні за змістом фрази, ви вказуєте Всесвіту, що таке сприйняття вас цілком влаштовує. У підсумку які б метаморфози не відбувалися з вашою зовнішністю, люди все одно бачитимуть перед собою не найприємнішу за зовнішністю людину.

Втім, якщо на кожному кроці виспівувати дифірамби своїй красі, привабливості це теж не додасть. Задумайтесь, чому вам вже зараз хочеться схуднути, наростити нігті або навіть зробити пластичну операцію? Ви мрієте зачарувати чоловіка, викликати симпатію оточуючих або розкішно виглядати в новому вбранні? Тоді в розмові з близькими замість скарг на свою зовнішність озвучте саме це бажання, і воно обов’язково збудеться!

