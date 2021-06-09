Как сделать ловец снов своими руками в домашних условиях
Вы плохо спите и вас мучают кошмары? Или может, у кого-то из ваших близких намечается праздник, а вы не знаете, что им подарить? Купите, а лучше сделайте своими руками древний индейский талисман – ловец снов! По преданиям, ловец задерживает нехорошие сновидения и пропускает лишь самые добрые. Кроме того, амулет также может стать прекрасным украшением для спальни. Как сделать ловец снов своими руками – в материале.
Что такое ловец снов
Ловец снов — древний амулет индейцев Северной Америки, основная задача которого оберегать спящих людей от злых духов. Изначально талисман выглядел как сплетение жил оленя, жестких нитей, надетых на ивовое кольцо, и вплетенных разноцветных перьев.
Индейцы верили, что ловец снов собирает все сновидения, но к спящему человеку пропускает лишь самые хорошие, задерживая всевозможные кошмары. Они просто попадают в его нити, как муха в паутину.
Самая прелесть ловушки для снов в том, что сделать ее может каждый! Тем более сегодня нет строгих правил касательно того, из каких материалов нужно мастерить ловец снов. При создании правильного оберега главное — придерживаться основной технологии.
Материалы, необходимые для изготовления ловца снов
- Любой деревянный или металлический обруч. Идеальным вариантом может стать ивовый прутик, скрученный в кольцо диаметром около 15 сантиметров.
- Длинный кожаный шнур, который можно заменить декоративным тканевым шнурком или тесьмой, полосками кожи или плотными нитками. Диаметр шнура – 1–2 миллиметра, длина – около 12 метров.
- Толстые разноцветные нитки. Для изготовления ловца снов можно использовать любые нити, но предпочтительней будут нити из натуральных материалов.
- Крупный бисер или бусины. Во время работы можно использовать любые безделушки: бусины, бисер, различные колокольчики, пуговицы и прочее.
- Несколько перьев. Подойдут абсолютно любые. Конечно, более презентабельно и необычно будут смотреться перья диких птиц, но можно попросту распороть наволочку и взять несколько куриных.
- Клей. Желательно прозрачный и обязательно быстросохнущий.
- Канцелярский нож или ножницы, вязальный нож, иголка.
Как сделать ловец снов своими руками
- Фиксация на обруче. Прежде всего обвяжите шнур вокруг обруча, оставив при этом около 15 сантиметров для будущего хвостика и перьев. Важно! Обязательно следите за тем, чтобы шнур туго натягивался и плотно ложился.
- Полностью обмотайте обруч. По примеру из первого пункта обмотайте весь обруч. Концы крепко завяжите. Отрежьте лишний шнур, оставив еще один хвостик длиной 15 сантиметров.
- Начните плетение сети. Рядом с узлом от шнура крепко привяжите начальную нить. С нее и начнется паутина сети.
- Не забывайте о бусинках. Время от времени в сеть следует продевать бусинки или крупный бисер. Потому их лучше приготовить заранее.
- Плетение по кругу. Возьмите нить, оберните ее вокруг обруча, проденьте в образовавшуюся петлю, а затем крепко затяните. Продолжайте плести первый ряд по всему обручу, создавая тем самым основу для будущей паутины.
- Закончите первый ряд. Сделайте подобные полуузлы на равных расстояниях по всему обручу.
- Заплетите второй ряд. Сделайте такой же полуузел, но в этот раз оберните его не вокруг обруча, в вокруг самой нити на уровне первого ряда.
- Плетите по кругу, как указано выше, до тех пор, пока в центре почти не останется свободного места. Последний узел завяжите полноценным, после чего отрежьте концы нитки и смажьте узел тонким слоем клея.
- Дополнительные хвостики. В первом пункте мы оставили хвостик начального шнура. Теперь отрежьте еще два раза по 30 сантиметров шнура и завяжите отрезки, чтобы после разместить на них перья и прочие украшения.
- Украшения! Самое время украсить хвостики бусинками и перьями. Чтобы бусинки не соскальзывали, на конце завяжите крупные узелки.
- Крепление. Отрежьте еще кусочек шнура и проденьте его сквозь обруч сверху. Шнур поверните таким образом, чтобы узел был снизу. Получившуюся петлю сложите пополам и сделайте узел возле обруча. На сложенную петлю проденьте бусинку или крупный бисер и сделайте еще один узел, чтобы она держалась.
Ловец снов готов. С этого момента ваш сон будет под охраной, и никакие кошмары не попадут в ваши сновидения. Приятных ночей!
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