Как наслаждаться вкусом и пользой любимой летней ягоды круглый год? Сделать аппетитное варенье из черешни на зиму! Мы знаем, как приготовить это ароматное, в меру сладкое лакомство быстро и без лишних хлопот. Простой рецепт варенья из черешни – в материале.

Из указанного количества ингредиентов можно приготовить две банки черешневого варенья объемом 0,5 л.

Рецепт черешневого варенья

Вам понадобится:

½ кг черешни

600 г сахара

3 г лимонной кислоты

3 г ванильного сахара

Способ приготовления:

Ягоды промыть, удалить плодоножки и косточки. По желанию вместо косточек в серединку черешни можно поместить кусочки грецкого ореха. Для сахарного сиропа в кастрюлю вылить 1 ст. воды. Добавить сахар и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения и снять с огня. Подготовленные ягоды залить получившимся сиропом и варить около 35 мин., периодически помешивая и снимая пену. За несколько минут до окончания варки добавить к черешне лимонную кислоту. Это не даст готовому варенью засахариться во время хранения. Для аромата добавить ванильный сахар. Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать. Обернуть банки с черешневым вареньем одеялом на 5 ч до полного остывания.

Приятного аппетита!

Читайте также: Черешневый сорбет: рецепт в домашних условиях

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ