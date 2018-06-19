Как наслаждаться вкусом и пользой любимой летней ягоды круглый год? Сделать аппетитное варенье из черешни на зиму! Мы знаем, как приготовить это ароматное, в меру сладкое лакомство быстро и без лишних хлопот. Простой рецепт варенья из черешни – в материале.
Из указанного количества ингредиентов можно приготовить две банки черешневого варенья объемом 0,5 л.
Рецепт черешневого варенья
Вам понадобится:
- ½ кг черешни
- 600 г сахара
- 3 г лимонной кислоты
- 3 г ванильного сахара
Способ приготовления:
- Ягоды промыть, удалить плодоножки и косточки. По желанию вместо косточек в серединку черешни можно поместить кусочки грецкого ореха.
- Для сахарного сиропа в кастрюлю вылить 1 ст. воды. Добавить сахар и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая, довести до кипения и снять с огня.
- Подготовленные ягоды залить получившимся сиропом и варить около 35 мин., периодически помешивая и снимая пену.
- За несколько минут до окончания варки добавить к черешне лимонную кислоту. Это не даст готовому варенью засахариться во время хранения. Для аромата добавить ванильный сахар.
- Разлить варенье по стерилизованным банкам и закатать. Обернуть банки с черешневым вареньем одеялом на 5 ч до полного остывания.
Приятного аппетита!
Читайте также: Черешневый сорбет: рецепт в домашних условиях