Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23.11.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 9 выпуск - эфир от 23 ноября 2025 смотреть на сайте СТБ
Смотрите также
Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 7 выпуск от 09.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 6 выпуск от 02.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025: смотреть онлайн
Зважені та щасливі Выпуск 9 Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23.11.2025
Выпуск 9 | 23.11.2025 | 2025

Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 9 выпуск эфир от 23 ноября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

Этот выпуск стал настоящим испытанием для участников. Девятая неделя принесла не только эмоции, но и серьёзные последствия для одного из участников. Кого заподозрят в приёме веществ, которые снижают вес? И оправдаются ли эти предположения?

На этой неделе герои проекта впервые борются лично за себя, а не за результат команды. Индивидуальное испытание началось с того, что участники должны были оценить друг друга, расставив в рейтинге от самого сильного до самого слабого. Кто поставил себя на первое место и совпало ли это мнение с мнением соперников? Кто не верит в свои силы и поэтому выбрал для себя последнее место? И каким будет финальный результат недели, который расставит все точки над i? Ответы в проекте Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23.11.2025.

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 8 выпуск

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть