Video: Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 9 выпуск эфир от 23 ноября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!
Этот выпуск стал настоящим испытанием для участников. Девятая неделя принесла не только эмоции, но и серьёзные последствия для одного из участников. Кого заподозрят в приёме веществ, которые снижают вес? И оправдаются ли эти предположения?
На этой неделе герои проекта впервые борются лично за себя, а не за результат команды. Индивидуальное испытание началось с того, что участники должны были оценить друг друга, расставив в рейтинге от самого сильного до самого слабого. Кто поставил себя на первое место и совпало ли это мнение с мнением соперников? Кто не верит в свои силы и поэтому выбрал для себя последнее место? И каким будет финальный результат недели, который расставит все точки над i? Ответы в проекте Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23.11.2025.
