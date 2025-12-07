Проекты
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07.12.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 11 выпуск - эфир от 07 декабря 2025 смотреть на сайте СТБ
Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі Выпуск 11 Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07.12.2025
Выпуск 11 | 07.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07.12.2025 на сайте СТБ!

Эта неделя станет для участников настоящим эмоциональным взрывом. Ведь после десяти недель напряжённой работы они наконец получат шанс увидеть тех, кто всё это время вдохновлял их на изменения – своих родных. Узнайте, какое испытание станет решающим на этой неделе и самым эмоциональным для участников проекта Зважені та щасливі 2025.

Продолжительность общения зависит от того, насколько быстро герои смогут достать мячи и разбить фотографии своего «старого я». Самый быстрый получит право выбора между драгоценными минутами с близкими и преимуществом на взвешивании, а те, кто задержится, рискуют получить лишь несколько минут или вовсе остаться без встречи.

Однако настоящим сюрпризом станет шаг одной из участниц, которая неожиданно решит завершить своё участие в проекте. Её решение станет шоком как для тренера, так и для других героев, ведь позади столько усилий. Узнайте, кто самовольно покинул проект – смотрите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 11 выпуск эфир от 08 декабря 2025 на сайте СТБ.

