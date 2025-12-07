Зважені та щасливі 2025 11 випуск від 07 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 11 | 07.12.2025 | 2025

Цей тиждень стане для учасників справжнім емоційним вибухом. Адже після десяти тижнів напруженої роботи вони нарешті отримають шанс побачити тих, хто мотивував їх увесь час до змін – своїх близьких. Та дізнайтеся яке випробування стане вирішальним на цьому тижні та стане найбільш емоційним для учасників проєкту Зважені та щасливі 2025.

Тривалість спілкування залежить від того, наскільки швидко герої зможуть дістати м’ячі та розбити фото свого «старого я». Найспритніший отримає право вибору між дорогоцінними хвилинами з близькими та перевагою на зважуванні, а ті, хто затримається, ризикують отримати лише кілька хвилин або взагалі залишитися без зустрічі.

Однак справжнім сюрпризом стане крок однієї з учасниць, яка раптово вирішить завершити свою участь у проєкті. Її вибір стане шоком як для тренера так і для інших героїв, адже позаду чимало зусиль. Дізнайтеся хто самовільно покинув проєкт – дивіться новий випуск Зважені та щасливі 2025 11 випуск ефір від 08 грудня 2025 на сайті СТБ.

