Зважені та щасливі 2025 12 випуск від 14 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Зважені та щасливі Випуск 12 Зважені та щасливі 2025 12 випуск від 14.12.2025
Випуск 12 | 14.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 12 випуск від 14.12.2025 на сайті СТБ. Що підготували для п’ятірки учасників проєкту на цей раз? Ставка велика – участь у півфіналі, та для декого цей епізод стане для кого вирішальним!

П’ять кімнат – п’ять різних викликів, де кожному доведеться довести, що він готовий увійти у півфінал! Учасники Зважені та щасливі 2025 не знають, що чекає за обраними дверима кімнат, але розуміють одне – уникнути свого випробування неможливо.

Рівновага, зосередженість, головоломка, зона дискомфорту та слизька гірка вимагають витримки, холодного розуму та наполегливості. Чи зможе кожен пройти свій шлях до кінця, щоб отримати приз – цілий день у спа-салоні, де вони зможуть відновитися після напружених тренувань та конкурсів? Але не все так просто: якщо хтось не впорається, він ризикує не тільки отримати кілограм на зважуванні, а й зірвати плани всіх учасників на відпочинок. Чи зможуть усі пройти індивідуальне випробування – покаже новий випуск Зважені та щасливі 2025 12 випуск! Дивіться онлайн на сайті СТБ ефір від 14 грудня 2025!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 11 випуск

