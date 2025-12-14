Зважені та щасливі 2025 12 випуск від 14 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 12 | 14.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 12 випуск від 14.12.2025 на сайті СТБ. Що підготували для п’ятірки учасників проєкту на цей раз? Ставка велика – участь у півфіналі, та для декого цей епізод стане для кого вирішальним!

П’ять кімнат – п’ять різних викликів, де кожному доведеться довести, що він готовий увійти у півфінал! Учасники Зважені та щасливі 2025 не знають, що чекає за обраними дверима кімнат, але розуміють одне – уникнути свого випробування неможливо.

Рівновага, зосередженість, головоломка, зона дискомфорту та слизька гірка вимагають витримки, холодного розуму та наполегливості. Чи зможе кожен пройти свій шлях до кінця, щоб отримати приз – цілий день у спа-салоні, де вони зможуть відновитися після напружених тренувань та конкурсів? Але не все так просто: якщо хтось не впорається, він ризикує не тільки отримати кілограм на зважуванні, а й зірвати плани всіх учасників на відпочинок. Чи зможуть усі пройти індивідуальне випробування – покаже новий випуск Зважені та щасливі 2025 12 випуск! Дивіться онлайн на сайті СТБ ефір від 14 грудня 2025!

