Video: Зважені та щасливі 2025 13 випуск від 21 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ
Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 13 випуск від 21.12.2025 на сайті СТБ – Узнайте, кто попадёт в тройку финалистов!!
Цього тижня учасники Зважені та щасливі 2025 отримають особливу мотивацію – підтримку героїв минулих сезонів, серед яких Дмитро Завоюра, Юлія Науменко та Руслан Карпенко. Вони не лише спостерігатимуть за виконанням завдань, а й разом із тренерами Олексієм Новіком та Мариною Боржемською братимуть участь у тренуваннях.
Першим випробуванням цього тижня стане завдання втримати металеву жердину, щоб не спалахнуло полум’я. За результатами цього випробування один з учасників отримає мінус кілограм на фінальному зважуванні та додаткову можливість у фінальному конкурсі. Хто зможе показати найкращий результат і втримати конструкцію понад дві години – покаже проєкт Зважені та щасливі.
Хто впорається з усіма випробуваннями на тренуванні та наблизиться до фіналу, а хто не потрапить у фінальну трійку за крок до фіналу – дізнаємося у новому випуску Зважені та щасливі 2025! Дивіться онлайн 13 випуск ефір від 21 грудня 2025 на сайті СТБ.
