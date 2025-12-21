Зважені та щасливі 2025 13 випуск від 21 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 13 | 21.12.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 13 випуск від 21.12.2025 на сайті СТБ – Узнайте, кто попадёт в тройку финалистов!!

Цього тижня учасники Зважені та щасливі 2025 отримають особливу мотивацію – підтримку героїв минулих сезонів, серед яких Дмитро Завоюра, Юлія Науменко та Руслан Карпенко. Вони не лише спостерігатимуть за виконанням завдань, а й разом із тренерами Олексієм Новіком та Мариною Боржемською братимуть участь у тренуваннях.

Першим випробуванням цього тижня стане завдання втримати металеву жердину, щоб не спалахнуло полум’я. За результатами цього випробування один з учасників отримає мінус кілограм на фінальному зважуванні та додаткову можливість у фінальному конкурсі. Хто зможе показати найкращий результат і втримати конструкцію понад дві години – покаже проєкт Зважені та щасливі.

Хто впорається з усіма випробуваннями на тренуванні та наблизиться до фіналу, а хто не потрапить у фінальну трійку за крок до фіналу – дізнаємося у новому випуску Зважені та щасливі 2025! Дивіться онлайн 13 випуск ефір від 21 грудня 2025 на сайті СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 12 випуск