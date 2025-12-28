Зважені та щасливі 2025 14 випуск від 28 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 14 | 28.12.2025 | 2025

Фінальний епізод проєкту Зважені та щасливі 2025 покаже кульмінацію унікального шляху учасників, який тривав довгих 13 тижнів. Вони надихали країну своєю наполегливістю, долали страхи та слабкості, а глядачі разом із героями переживали за кожен їхній крок.

Учасники прийшли на проєкт із різних причин – хтось хотів відчути легкість у повсякденному житті, хтось змінювався заради коханої людини, а для когось це стало можливістю здійснити мрію про материнство. Якими радісними новинами поділяться учасники? Та хто здивує несподіваними змінами у своєму житті? Відповіді дасть: Зважені та щасливі 2025 14 випуск!

Цього тижня ви станете свідками справжнього тріумфу, щирих зізнань та неймовірних емоцій. Саме в цьому випуску буде оголошено ім’я переможця сезону, який довів, що зміни можливі навіть у найскладніших обставинах життя та який показав найкращий результат! Не пропустіть фінальний 14 випуск проєкту Зважені та щасливі 2025 ефір від 28 грудня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

