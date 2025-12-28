Зважені та щасливі 2025 14 випуск від 28 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
Зважені та щасливі 2025 14 випуск від 28 грудня 2025
Фінальний епізод проєкту Зважені та щасливі 2025 покаже кульмінацію унікального шляху учасників, який тривав довгих 13 тижнів. Вони надихали країну своєю наполегливістю, долали страхи та слабкості, а глядачі разом із героями переживали за кожен їхній крок.

Учасники прийшли на проєкт із різних причин – хтось хотів відчути легкість у повсякденному житті, хтось змінювався заради коханої людини, а для когось це стало можливістю здійснити мрію про материнство. Якими радісними новинами поділяться учасники? Та хто здивує несподіваними змінами у своєму житті? Відповіді дасть: Зважені та щасливі 2025 14 випуск!

Цього тижня ви станете свідками справжнього тріумфу, щирих зізнань та неймовірних емоцій. Саме в цьому випуску буде оголошено ім’я переможця сезону, який довів, що зміни можливі навіть у найскладніших обставинах життя та який показав найкращий результат! Не пропустіть фінальний 14 випуск проєкту Зважені та щасливі 2025 ефір від 28 грудня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

