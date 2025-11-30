Зважені та щасливі 2025 10 випуск від 30 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 10 | 30.11.2025 | 2025

Дивіться новий випуск Зважені та щасливі 2025 10 випуск ефір від 30 листопада 2025 онлайн на сайті СТБ!

Цей тиждень індивідуального шляху в Зважені та щасливі 2025 стає ще більш напруженим – учасники мають визначити того, кому найважче тримати темп. Саме ця людина отримає чорну мітку та додаткові два кілограми на зважуванні.

Водночас, герой, якого назвуть найуразливішим, отримає завдання – вибрати трьох найсильніших, яким доведеться подолати смугу перешкод із додатковими ускладненнями. Хто підійде до цього вибору чесно й принципово? Покаже 10 випуск проєкту СТБ Зважені та щасливі.

Під час проходження смуги перешкод довжиною два кілометри герої подолають підйом гіркою, штучну павутину, колючий дріт та шнуркову драбину. Переможець отримає мінус один кілограм, а останній – символічне попередження: спеціальну футболку, що нагадує – здаватися ще рано. Хто покаже справжню витримку, а хто – спробує зібратись і повернути свої позиції? Усі відповіді – у новому випуску Зважені та щасливі. Дивіться онлайн 10 випуск від 30.11.2025 на сайті СТБ!

