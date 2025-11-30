Проекты
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 10 выпуск от 30 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 10 выпуск от 30.11.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 10 выпуск - эфир от 30 ноября 2025 смотреть на сайте СТБ
Зважені та щасливі Выпуск 10 Зважені та щасливі 2025 10 выпуск от 30.11.2025: смотреть онлайн
Выпуск 10 | 30.11.2025 | 2025

Смотрите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 10 выпуск эфир от 30 ноября 2025 онлайн на сайте СТБ!

Эта неделя индивидуального пути в Зважені та щасливі 2025 становится ещё напряженнее – участники должны определить того, кому сложнее всего держать темп. Именно этот человек получит чёрную метку и дополнительные два килограмма на взвешивании.

Одновременно герой, которого назовут наиболее уязвимым, получит задание – выбрать трёх самых сильных, которым предстоит пройти полосу препятствий с дополнительными усложнениями. Кто подойдёт к этому выбору честно и принципиально? Покажет 10 выпуск проекта СТБ Зважені та щасливі.

Во время прохождения полосы препятствий длиной два километра герои преодолеют подъём в горку, искусственную паутину, колючую проволоку и верёвочную лестницу. Победитель получит минус один килограмм, а последний – символическое предупреждение: специальную футболку, напоминающую, что сдаваться ещё рано. Кто покажет настоящую выдержку, а кто – попытается собраться и вернуть свои позиции? Все ответы – в новом выпуске Зважені та щасливі. Смотрите онлайн 10 выпуск от 30.11.2025 на сайте СТБ!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 9 выпуск

