Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21.12.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 13 выпуск - эфир от 21 декабря 2025 смотреть на сайте СТБ
Смотрите также
Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 12 выпуск от 14.12.2025

 Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 11 выпуск от 07.12.2025

 Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 10 выпуск от 30.11.2025: смотреть онлайн

 Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 9 выпуск от 23.11.2025
Зважені та щасливі Выпуск 13 Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21.12.2025
Выпуск 13 | 21.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21.12.2025 на сайте СТБ – узнайте, кто попадёт в тройку финалистов!

На этой неделе участники Зважені та щасливі 2025 получат особую мотивацию – поддержку героев прошлых сезонов, среди которых Дмитрий Завоюра, Юлия Науменко и Руслан Карпенко. Они не только будут наблюдать за выполнением заданий, но и вместе с тренерами Алексеем Новиковым и Мариной Боржемской примут участие в тренировках.

Первым испытанием этой недели станет задание удержать металлический шест, чтобы не вспыхнуло пламя. По результатам этого испытания один из участников получит минус один килограмм на финальном взвешивании и дополнительную возможность в финальном конкурсе. Кто сможет показать лучший результат и продержать конструкцию более двух часов – покажет проект Зважені та щасливі.

Кто справится со всеми испытаниями и приблизится к финалу, а кто не попадёт в финальную тройку в шаге от решающего этапа – узнаем в новом выпуске Зважені та щасливі 2025. Смотрите онлайн 13 выпуск эфир от 21 декабря 2025 на сайте СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 12 выпуск

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть