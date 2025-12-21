Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 13 | 21.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 13 выпуск от 21.12.2025 на сайте СТБ – узнайте, кто попадёт в тройку финалистов!

На этой неделе участники Зважені та щасливі 2025 получат особую мотивацию – поддержку героев прошлых сезонов, среди которых Дмитрий Завоюра, Юлия Науменко и Руслан Карпенко. Они не только будут наблюдать за выполнением заданий, но и вместе с тренерами Алексеем Новиковым и Мариной Боржемской примут участие в тренировках.

Первым испытанием этой недели станет задание удержать металлический шест, чтобы не вспыхнуло пламя. По результатам этого испытания один из участников получит минус один килограмм на финальном взвешивании и дополнительную возможность в финальном конкурсе. Кто сможет показать лучший результат и продержать конструкцию более двух часов – покажет проект Зважені та щасливі.

Кто справится со всеми испытаниями и приблизится к финалу, а кто не попадёт в финальную тройку в шаге от решающего этапа – узнаем в новом выпуске Зважені та щасливі 2025. Смотрите онлайн 13 выпуск эфир от 21 декабря 2025 на сайте СТБ.

