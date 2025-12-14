Зважені та щасливі 2025 12 выпуск от 14 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 12 | 14.12.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 12 выпуск от 14.12.2025 на сайте СТБ. Что подготовили для пятёрки участников проекта на этот раз? Ставки высоки – участие в полуфинале, и для кого-то этот эпизод станет решающим!

Пять комнат – пять разных вызовов, где каждому придётся доказать, что он готов войти в полуфинал! Участники Зважені та щасливі 2025 не знают, что ждёт за выбранными дверями комнат, но понимают одно – избежать своего испытания невозможно.

Равновесие, концентрация, головоломка, зона дискомфорта и скользкая горка требуют выдержки, холодного разума и настойчивости. Сможет ли каждый пройти свой путь до конца, чтобы получить приз – целый день в спа-салоне, где можно восстановиться после напряжённых тренировок и конкурсов? Но не всё так просто: если кто-то не справится, он рискует не только получить килограмм на взвешивании, но и сорвать планы всех участников на отдых. Смогут ли все пройти индивидуальное испытание – покажет новый выпуск Зважені та щасливі 2025 12 выпуск! Смотрите онлайн на сайте СТБ эфир от 14 декабря 2025!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 11 выпуск