Video: Зважені та щасливі 2025 12 выпуск от 14 декабря 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 12 выпуск от 14.12.2025 на сайте СТБ. Что подготовили для пятёрки участников проекта на этот раз? Ставки высоки – участие в полуфинале, и для кого-то этот эпизод станет решающим!
Пять комнат – пять разных вызовов, где каждому придётся доказать, что он готов войти в полуфинал! Участники Зважені та щасливі 2025 не знают, что ждёт за выбранными дверями комнат, но понимают одно – избежать своего испытания невозможно.
Равновесие, концентрация, головоломка, зона дискомфорта и скользкая горка требуют выдержки, холодного разума и настойчивости. Сможет ли каждый пройти свой путь до конца, чтобы получить приз – целый день в спа-салоне, где можно восстановиться после напряжённых тренировок и конкурсов? Но не всё так просто: если кто-то не справится, он рискует не только получить килограмм на взвешивании, но и сорвать планы всех участников на отдых. Смогут ли все пройти индивидуальное испытание – покажет новый выпуск Зважені та щасливі 2025 12 выпуск! Смотрите онлайн на сайте СТБ эфир от 14 декабря 2025!
