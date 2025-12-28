Зважені та щасливі 2025 14 выпуск от 28 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі

Выпуск 14 | 28.12.2025 | 2025

Финальный эпизод проекта Зважені та щасливі 2025 покажет кульминацию уникального пути участников, который длился долгих 13 недель. Они вдохновляли страну своей настойчивостью, преодолевали страхи и слабости, а зрители вместе с героями переживали каждый их шаг.

Участники пришли на проект по разным причинам – кто-то хотел почувствовать легкость в повседневной жизни, кто-то менялся ради любимого человека, а для кого-то это стало возможностью осуществить мечту о материнстве. Какими радостными новостями поделятся участники? И кто удивит неожиданными изменениями в своей жизни? Ответы даст Зважені та щасливі 2025 14 выпуск!

На этой неделе вы станете свидетелями настоящего триумфа, искренних признаний и невероятных эмоций. Именно в этом выпуске будет объявлено имя победителя сезона, который доказал, что изменения возможны даже в самых сложных жизненных обстоятельствах и показал лучший результат! Не пропустите финальный 14 выпуск проекта Зважені та щасливі 2025 эфир от 28 декабря 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

