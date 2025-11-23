Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 23.11.2025 | 2025

Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 9 випуск ефір від 23 листопада 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Цей випуск став справжнім випробуванням для учасників. Дев’ятий тиждень приніс не лише емоції, а й серйозні наслідки для одного з учасників. Кого запідозрять у прийомі речовин, що знижують вагу? Та чи справдяться ці припущення?

На цьому тижні герої проєкту Зважені та щасливі вперше борються особисто за себе, а не за результат команди. Та почалося індивідуальне випробування з того, що герої мали оцінити одне одного, розставляючи у рейтингу від найсильнішого до найслабшого. Хто поставив себе на перше місце та чи збіглося це з думкою суперників? Хто не вірить у свої сили й тому обрав собі останнє місце? І яким буде фінальним результат тижня, який розставить всі крапки над і? Відповіді на проєкті Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23.11.2025.

