Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23.11.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 9 випуск - ефір від 23 листопада 2025 дивитися на сайті СТБ
Зважені та щасливі 2025 8 випуск від 16.11.2025

Зважені та щасливі 2025 7 випуск від 09.11.2025

Зважені та щасливі 2025 6 випуск від 02.11.2025

Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26.10.2025: дивитися онлайн
Зважені та щасливі Випуск 9 Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23.11.2025
Випуск 9 | 23.11.2025 | 2025

Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 9 випуск ефір від 23 листопада 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Цей випуск став справжнім випробуванням для учасників. Дев’ятий тиждень приніс не лише емоції, а й серйозні наслідки для одного з учасників. Кого запідозрять у прийомі речовин, що знижують вагу? Та чи справдяться ці припущення?

На цьому тижні герої проєкту Зважені та щасливі вперше борються особисто за себе, а не за результат команди. Та почалося індивідуальне випробування з того, що герої мали оцінити одне одного, розставляючи у рейтингу від найсильнішого до найслабшого. Хто поставив себе на перше місце та чи збіглося це з думкою суперників? Хто не вірить у свої сили й тому обрав собі останнє місце? І яким буде фінальним результат тижня, який розставить всі крапки над і? Відповіді на проєкті Зважені та щасливі 2025 9 випуск від 23.11.2025.

