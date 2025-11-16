Зважені та щасливі 2025 8 випуск від 16 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 16.11.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 8 випуск від 16.11.2025! Новий тиждень відкриє новий етап боротьби для десятки учасників, що вибороли своє місце на проєкті. Вже наступного тижня вони одягнуть персональні футболки та змагатимуться тільки за свої інтереси. Та поки – останнє командне випробування.

Герої проєкту Зважені та щасливі перевірять не лише свою витривалість, а й знання про здорове харчування. Стоячи на вузьких платформах і тримаючись за руки, вони відповідатимуть на запитання Даніеля Салема. Кожна неправильна відповідь – це крок назад, що зменшує простір для рівноваги. Хто втратить баланс першим – отримає ускладнення на зважуванні: до його результату буде додано 1 кілограм. Цей тиждень також стане вирішальним для двох учасників: один завершить участь через найнижчий відсоток змін, а іншого визначить команда. Дивіться, як розгортатимуться події в 8 випуску проєкту Зважені та щасливі на сайті СТБ!

Паралельно синя команда пройде психологічну перевірку – тренер поставить перед ними їхню улюблену, заборонену їжу. Це провокація, яка покаже, чи навчилися вони відмовлятися від швидкої насолоди заради великої мети. Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 8 випуск ефір від 16 листопада 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 7 випуск