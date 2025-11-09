Video: Зважені та щасливі 2025 7 випуск від 09 листопада 2025 - дивитись онлайн на СТБ
Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 7 випуск від 09.11.2025!
Новий тиждень на проєкті стає справжнім випробуванням для учасників: під час командного конкурсу двоє людей зійдуть з дистанції через втрату сили. Через це команда буде змушена припинити участь у конкурсі. Чи вплине це на фінальний результат і чи зможуть учасники надолужити згаяне до фінального зважування? Між ким з учасників розгориться конфлікт? Та несподівано чому зірветься тренування? Всі подробиці у 7 випуску проєкту СТБ Зважені та щасливі 2025.
Попри драматичні події, команди продовжать працювати над своєю витривалістю та взаємною довірою. Одна з команд проведе тренування в парі, для того, аби навчити довіряти партнеру. Чи допоможуть ці вправи об’єднати команду?
