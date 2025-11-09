Video: Зважені та щасливі 2025 7 выпуск от 09 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ
Новая неделя на проекте становится настоящим испытанием для участников: во время командного конкурса двое людей сойдут с дистанции из-за потери сил. Из-за этого команда будет вынуждена прекратить участие в конкурсе. Повлияет ли это на финальный результат и смогут ли участники наверстать упущенное к финальному взвешиванию? Между кем из участников разгорится конфликт? И почему неожиданно сорвётся тренировка? Все подробности в 7 выпуске проекта СТБ Зважені та щасливі 2025.
Несмотря на драматические события, команды продолжат работать над своей выносливостью и взаимным доверием. Одна из команд проведёт тренировку в парах, чтобы научиться доверять партнёру. Помогут ли эти упражнения объединить команду?
