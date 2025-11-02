Зважені та щасливі 2025 6 выпуск от 02 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 02.11.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 6 выпуск от 02.11.2025. На шестой неделе участники будут испытывать свою силу воли, выдержку и устойчивость к критике.

Тренер команды жёлтых Марина Боржемская на этот раз проведёт тренировку в публичном месте, где каждый прохожий станет зрителем. Такой опыт для участников станет частью работы над выдержкой и непоколебимостью в своих целях даже под влиянием общества.

Какие советы Дмитрия Карпачёва помогут Майе и Вике справиться с критикой? Смогут ли героини проекта Зважені та щасливі побороть страх осуждения и понять, что важно фокусироваться на позитиве? Обо всём этом – в новом эпизоде Зважені та щасливі 2025. Не пропустите новый 6 выпуск эфир от 2 ноября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

