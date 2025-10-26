Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Все проекты
ua
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 5 выпуск - эфир от 26 октября 2025 смотреть на сайте СТБ
Смотрите также
Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 4 выпуск от 19.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 3 выпуск от 12.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 2 выпуск от 05.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 1 выпуск от 28.09.2025
Зважені та щасливі Выпуск 5 Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025: смотреть онлайн
Выпуск 5 | 26.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025 – узнайте, кто на этой неделе покажет лучший результат на взвешивании, а кому придётся попрощаться с героями проекта.

Участников на этой неделе ждёт испытание на высоте, где нужно рассортировать мячи по цвету и удержаться на конструкции над землёй. На кону – минус семь килограммов для тех, кто справится, и плюс один – для тех, кто откажется или не сможет выполнить задание. Сумеют ли все преодолеть свой страх? Кто не сможет удержаться на конструкции, вызвав волну эмоций у команды и ведущего? Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 5 выпуск, чтобы узнать подробности.

Самый ожидаемый момент недели для всех участников – финальное взвешивание. Именно здесь видно, кто работал над собой до последнего и не сдался, даже когда было трудно. Кто получит второй шанс продолжить свой путь к изменениям после попадания в номинацию? Смотрите 5 выпуск проекта Зважені та щасливі 2025 от 26 октября 2025 онлайн на сайте СТБ и узнайте ответы!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 4 выпуск

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Спасибо!

Теперь редакторы в курсе.

Закрыть