Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 26.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025 – узнайте, кто на этой неделе покажет лучший результат на взвешивании, а кому придётся попрощаться с героями проекта.

Участников на этой неделе ждёт испытание на высоте, где нужно рассортировать мячи по цвету и удержаться на конструкции над землёй. На кону – минус семь килограммов для тех, кто справится, и плюс один – для тех, кто откажется или не сможет выполнить задание. Сумеют ли все преодолеть свой страх? Кто не сможет удержаться на конструкции, вызвав волну эмоций у команды и ведущего? Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 5 выпуск, чтобы узнать подробности.

Самый ожидаемый момент недели для всех участников – финальное взвешивание. Именно здесь видно, кто работал над собой до последнего и не сдался, даже когда было трудно. Кто получит второй шанс продолжить свой путь к изменениям после попадания в номинацию? Смотрите 5 выпуск проекта Зважені та щасливі 2025 от 26 октября 2025 онлайн на сайте СТБ и узнайте ответы!

