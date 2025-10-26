Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26.10.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 5 випуск - ефір від 26 жовтня 2025 дивитися на сайті СТБ
Дивіться також
Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 4 випуск від 19.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025
Зважені та щасливі Випуск 5 Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26.10.2025: дивитися онлайн
Випуск 5 | 26.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливіі 2025 5 випуск від 26.10.2025 – дізнайтеся хто цього тижня покаже найкращий результат на зважування, а кому доведеться попрощатися з героями проєкту.

Учасників цього тижня чекає випробування на висоті, де потрібно розсортувати м’ячі за кольором і втриматися на конструкції над землею. На кону мінус сім кілограмів для тих, хто впорається, і плюс один – для тих, хто відмовиться або не впорається. Чи всі зможуть подалати свій страх? Хто не зможе втриматися на конструкції, викликавши хвилю емоцій у команди та ведучого? Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 5 випуск, щоб дізнатися подробиці.

Найочікуваніший момент тижня для всіх учасників – фінальне зважування. Саме тут видно, хто працював над собою до останнього й не здався, навіть коли було важко. Хто отримає другий шанс продовжити свій шлях до змін після потрапляння у номінацію? Дивіться 5 випуск проєкту Зважені та щасливі 2025 від 26 жовтня 2025 онлайн на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 4 випуск

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити