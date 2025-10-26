Зважені та щасливі 2025 5 випуск від 26 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 26.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливіі 2025 5 випуск від 26.10.2025 – дізнайтеся хто цього тижня покаже найкращий результат на зважування, а кому доведеться попрощатися з героями проєкту.

Учасників цього тижня чекає випробування на висоті, де потрібно розсортувати м’ячі за кольором і втриматися на конструкції над землею. На кону мінус сім кілограмів для тих, хто впорається, і плюс один – для тих, хто відмовиться або не впорається. Чи всі зможуть подалати свій страх? Хто не зможе втриматися на конструкції, викликавши хвилю емоцій у команди та ведучого? Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 5 випуск, щоб дізнатися подробиці.

Найочікуваніший момент тижня для всіх учасників – фінальне зважування. Саме тут видно, хто працював над собою до останнього й не здався, навіть коли було важко. Хто отримає другий шанс продовжити свій шлях до змін після потрапляння у номінацію? Дивіться 5 випуск проєкту Зважені та щасливі 2025 від 26 жовтня 2025 онлайн на сайті СТБ та дізнайтеся відповіді!

