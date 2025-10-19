Зважені та щасливі 2025 4 випуск від 19 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 19.10.2025 | 2025

На цьому тижні для учасників підготували справжню інтерактивну гру з дуелями, яка перевірить їхню силу, інтелект, концентрацію та спритність. Хто проявить себе найкраще, а кого позбавлять права змагатися та хто спостерігатиме за грою лише через екран? Дивіться новий випуск Зважені та щасливі 2025 4 випуск ефір від 19 жовтня 2025!

Капітани цього тижня Магдалена та Олександр зійдуться у двобої, де успіх капітана стане перемогою для всієї команди, адже надасть суттєву перевагу – мінус три кілограми на наступному зважуванні. Чи зможе обраний лідер повторити успіх своєї компанди? Хто стане переможцем капітанської дуелі та проявить себе найкраще у змаганні зі скелелазіння? Дивіться проєкт СТБ Зважені та щасливі 2025 4 випуск онлайн, щоб дізнатися відповіді.

