Зважені та щасливі 2025 4 выпуск от 19 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

На этой неделе для участников подготовили настоящую интерактивную игру с дуэлями, которая проверит их силу, интеллект, концентрацию и ловкость. Кто проявит себя лучше всех, а кого лишат права соревноваться и кто будет наблюдать за игрой только через экран? Смотрите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 4 выпуск эфир от 19 октября 2025!

Капитаны этой недели Магдалена и Александр сойдутся в поединке, где успех капитана станет победой для всей команды, ведь даст существенное преимущество – минус три килограмма на следующем взвешивании. Сможет ли выбранный лидер повторить успех своей команды? Кто станет победителем капитанской дуэли и проявит себя лучше всего в соревновании по скалолазанию? Смотрите проект СТБ Зважені та щасливі 2025 4 выпуск онлайн, чтобы узнать ответы.

