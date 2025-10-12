Зважені та щасливі 2025 3 выпуск от 12 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 12.10.2025 | 2025

Новая неделя на проекте Зважені та щасливі станет испытанием на лидерство. Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 3 выпуск от 12.10.2025 и узнайте, смогут ли участники справиться с эмоциями и не подвести свою команду!

Команды должны выбрать своих капитанов – тех, кто способен вести за собой, принимать сложные решения и отвечать за результат. Ставки высоки, ведь капитан получит иммунитет, а также право двойного голосования в случае попадания команды в номинацию. Кто заслужит доверие героев проекта Зважені та щасливі и их голоса? Покажет новый эпизод любимого проекта – смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 3 выпуск на сайте СТБ!

Командным испытанием этой недели станет матрасная переправа через реку. Участники должны построить мост из матрасов, добраться до сейфа и вернуться с колбами. Первые получат бонус, последние – антибонус. Кто поставит команду выше собственных интересов? Кто из участников проявит себя, как настоящий капитан? И готовы ли они нести ответственность не только за себя, но и за каждого члена своей команды? Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 3 выпуск эфир от 12 октября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 выпуск 2