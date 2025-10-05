Зважені та щасливі 2025 2 выпуск от 05 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 2 | 05.10.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 выпуск 2 от 05.10.2025! Новая неделя на проекте начинается с испытания, которое заставит участников проявить свою выносливость, силу и командную работу. Забег на 3 километра с препятствиями и поиском шин становится настоящим вызовом для тех, кто даже с трудом выдерживает обычную прогулку. Смогут ли участники дойти до финиша, преодолевая грязь и усталость, и получить бонусы на взвешивании? Покажет проект СТБ Зважені та щасливі 2025 выпуск 2!

Но главное задание ждёт впереди – разбор психологических проблем каждого участника, чтобы понять, что стало мотивом для стремительного набора массы тела. Участники проекта выбирают комнаты, которые символизируют причины набора лишнего веса: заедание проблем, нездоровое питание, диеты или особую комнату для эксперимента Дмитрия Карпачева. Именно здесь они впервые откровенно признаются, что пережили. Поможет ли это сделать шаг к новой жизни? Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 выпуск 2 эфир от 5 октября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ!

