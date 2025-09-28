Зважені та щасливі 2025 1 выпуск от 28 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 1 | 28.09.2025 | 2025

Культовый проект СТБ возвращается с особой миссией – вдохновлять украинцев заботиться о своём здоровье. Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 выпуск 1 от 28.09.2025!

Этот проект не про цифры на весах, а про путь к гармонии тела и души, про силу воли и преодоление страхов. Герои нового сезона разные по профессии, но их объединяет общее желание измениться и получить шанс преобразиться физически и духовно.

В 1 выпуске проекта Зважені та Щасливі борьба начинается с экстремального испытания на высоте 8 метров. Участники должны проехать дистанцию на подвесных велотренажёрах. Кто сможет справиться со страхом и показать образцовую выдержку, а кого одолеет паника? Тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков будут внимательно наблюдать за героями проекта, а затем проведут тестирование физической подготовки и финальное взвешивание, чтобы увидеть результаты недели. Покинет ли кто-то проект, лишь ступив на этот путь больших изменений? Не пропустите новый выпуск Зважені та Щасливі 2025 выпуск 1 эфир от 28 сентября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025