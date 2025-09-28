Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 1 | 28.09.2025 |

Культовий проєкт СТБ повертається з особливою місією – надихати українців піклуватися про своє здоров’я. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025!

Цей проєкт не про цифри на вагах, а про шлях до гармонії тіла і душі, про силу волі та подолання страхів. Герої нового сезону різні за професією, але їх об’єднує спільне бажання отримати шанс змінитися фізично та духовно.

У 1 випуску проєкту Зважені та Щасливі боротьба починається з екстремального випробування на висоті 8 метрів. Учасники мають проїхати дистанцію на підвісних велотренажерах. Хто зможе впоратись зі страхом і покаже зразкову витримку, а кого здолає паніка? Тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков уважно спостерігатимуть за героями проєкту, а згодом проведуть тестування фізичної підготовки та фінальне зважування, щоб побачити результати тижня. Чи покине хтось проєкт, тільки ступивши на цей шлях великих змін? Не пропустіть новий випуск Зважені та Щасливі 2025 1 випуск ефір від 28 вересня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025