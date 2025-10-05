Проєкти
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05.10.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 2 випуск - ефір від 05 жовтня 2025 дивитися на сайті СТБ
Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
 Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Випуск 2 | 05.10.2025 | 2025
Випуск 2 | 05.10.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05.10.2025! Новий тиждень на проєкті починається з випробування, яке змусить учасників проявити свою витривалість, силу та командну роботу. Забіг у 3 кілометри з перешкодами та пошуком шин стає справжнім викликом для тих, хто навіть ледве витримує звичайну прогулянку. Чи зможуть учасники дійти до фінішу, долаючи багнюку та втому, і отримати бонуси на зважуванні? Покаже проєкт СТБ Зважені та щасливі 2025 2 випуск!

Але головне завдання чекає попереду – розбір психологічних проблем кожного учасника, щоб зрозуміти, що стало причиною стрімкого набору маси тіла. Учасники проєкту обирають кімнати, що символізують причини набора зайвої ваги: заїдання проблем, нездорове харчування, дієти або особливу кімнату для експерименту Дмитра Карпачова. Саме тут вони вперше відверто зізнаються, що пережили. Чи допоможе це зробити крок до нового життя? Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 2 випуск ефір від 5 жовтня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 1 випуск

