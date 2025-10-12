Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивитися Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12.10.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 3 випуск - ефір від 12 жовтня 2025 дивитися на сайті СТБ
Дивіться також
Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 2 випуск від 05.10.2025

 Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 1 випуск від 28.09.2025

 Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 18 випуск від 26.12.2019

 Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 9 сезон 17 випуск від 19.12.2019
Зважені та щасливі Випуск 3 Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12.10.2025
Випуск 3 | 12.10.2025 | 2025

Новий тиждень на проєкті Зважені та щасливі стане випробуванням на лідерство. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12.10.2025 і дізнайтеся, чи зможуть учасники впоратися з емоціями та не підставити команду!

Команди мають обрати своїх капітанів – тих, хто здатен вести за собою, приймати складні рішення та відповідати за результат. Ставка велика, адже капітан отримає імунітет, а також право подвійного голосування в разі потрапляння команди в номінацію. Хто отримає прихильність героїв проєкту Зважені та щасливі і їхній голос? Покаже новий епізод улюбленого проєкту – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 3 випуск на сайті СТБ!

Командним випробуванням на цьому тижні стане матрасна переправа через річку. Учасники мають побудувати міст із матрасів, дістатися сейфу й повернутися з колбами. Перші отримають бонус, останні – антибонус. Хто поставить команду вище за власні інтереси? Хто з учасників проявлять себе, як справжні капітани? І чи готові вони нести відповідальність не лише за себе, а й за кожного члена своєї команди? Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 3 випуск ефір від 12 жовтня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 2 випуск

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Image00001итьбю

Licensor’s website www.endemolshmine.com
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

Закрити