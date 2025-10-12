Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 12.10.2025 | 2025

Новий тиждень на проєкті Зважені та щасливі стане випробуванням на лідерство. Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 3 випуск від 12.10.2025 і дізнайтеся, чи зможуть учасники впоратися з емоціями та не підставити команду!

Команди мають обрати своїх капітанів – тих, хто здатен вести за собою, приймати складні рішення та відповідати за результат. Ставка велика, адже капітан отримає імунітет, а також право подвійного голосування в разі потрапляння команди в номінацію. Хто отримає прихильність героїв проєкту Зважені та щасливі і їхній голос? Покаже новий епізод улюбленого проєкту – дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 3 випуск на сайті СТБ!

Командним випробуванням на цьому тижні стане матрасна переправа через річку. Учасники мають побудувати міст із матрасів, дістатися сейфу й повернутися з колбами. Перші отримають бонус, останні – антибонус. Хто поставить команду вище за власні інтереси? Хто з учасників проявлять себе, як справжні капітани? І чи готові вони нести відповідальність не лише за себе, а й за кожного члена своєї команди? Не пропустіть новий випуск Зважені та щасливі 2025 3 випуск ефір від 12 жовтня 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

