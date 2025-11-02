Зважені та щасливі 2025 6 випуск від 02 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
Зважені та щасливі Випуск 6 Зважені та щасливі 2025 6 випуск від 02.11.2025
Випуск 6 | 02.11.2025 | 2025

Дивіться онлайн Зважені та щасливі 2025 6 випуск від 02.11.2025. На шостому тижні учасники випробовуватимуть свою силу волі, витримку та стійкість до критики.

Тренерка команди жовтих Марина Боржемська цього разу проведе тренування у публічному місці, де кожен перехожий стане глядачем. Такий досвід для учасників стане частиною роботи над витримкою та непохитністю у своїх цілях навіть під впливом суспільства.

Які поради Дмитра Карпачова допоможуть Майї та Віці впоратися з критикою? Чи зможуть героїні проєкту Зважені та щасливі побороти страх осуду та зрозуміти, що важливо фокусуватися на позитиві? Про все це – у новому епізоді Зважені та щасливі 2025. Не пропустіть новий 6 випуск ефір від 2 листопада 2025 – дивіться онлайн на сайті СТБ!

