Зважені та щасливі

Video: Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16 ноября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотреть Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16.11.2025 онлайн. Зважені та щасливі 2025 8 выпуск - эфир от 16 ноября 2025 смотреть на сайте СТБ
Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 7 выпуск от 09.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 6 выпуск от 02.11.2025

 Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 5 выпуск от 26.10.2025: смотреть онлайн

 Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16 ноября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
Зважені та щасливі

Зважені та щасливі 2025 4 выпуск от 19.10.2025
Зважені та щасливі Выпуск 8 Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16.11.2025
Выпуск 8 | 16.11.2025 | 2025

Смотрите онлайн Зважені та щасливі 2025 8 выпуск от 16.11.2025! Новая неделя откроет новый этап борьбы для десятки участников, которые завоевали своё место в проекте. Уже на следующей неделе они наденут персональные футболки и будут соревноваться только за собственный результат. А сейчас – последнее командное испытание.

Герои проекта Зважені та щасливі проверят не только выносливость, но и знания о здоровом питании. Стоя на узких платформах и держась за руки, они будут отвечать на вопросы Даниэля Салема. Каждый неправильный ответ – это шаг назад, который уменьшает пространство для равновесия. Тот, кто потеряет баланс первым, получит усложнение на взвешивании: к его результату добавят 1 килограмм. Эта неделя станет решающей сразу для двух участников: один покинет проект из-за самого низкого процента изменений, а судьбу второго определит команда. Смотрите, как будут развиваться события в 8 выпуске проекта Зважені та щасливі на сайте СТБ!

Параллельно синяя команда пройдёт психологическую проверку – тренер поставит перед ними любимую, но запрещённую еду. Это провокация, которая покажет, научились ли они отказываться от мгновенной слабости ради главной цели. Не пропустите новый выпуск Зважені та щасливі 2025 8 выпуск эфир от 16 ноября 2025 – смотрите онлайн на сайте СТБ.

Зважені та щасливі

Зважені та Щасливі 2025

Зважені та щасливі 2025 7 выпуск

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

