У 21 випуску гостросоціальний проєкт допоміг розібратися в серйозному сімейному конфлікті родини Іщенків з Донецька. У студію приїхала 32-річна багатодітна мама Анна, яка зараз вагітна четвертою дитиною. Жінка хотіла спростувати страшний наклеп на свого коханого: три тижні тому її колишній чоловік забрав свою старшу дочку ― 10-річну Таю ― від мами і звинуватив її нового чоловіка в педофілії! Хто ж насправді шкодить дитині — дізнайтеся в нашому матеріалі.

Анна приїхала в студію програми, де зазначила, що її колишній чоловік всіляко обмовляє її і нового коханого. Мовляв, коханець Ані лізе в труси до Таї. Але сама жінка вважає Максима ідеальним вітчимом, який прийняв Таю як рідну дочку.

Тепер замість спокою, такого важливого для гарного самопочуття вагітної, Анна разом з коханим Максимом ходить у відділення поліції і найбільше боїться, що їхні двоє дітей залишаться без батька, а вона ― без підтримки і грошей.

Ба більше, Максиму вже висунули підозри і в будь-який момент можуть посадити до в’язниці. Сам він теж у шоці від звинувачень і запевняє, що любить Таю як свою рідну дочку. Тому не вірить, що дівчинка могла про нього таке розповісти. Чоловік запевняв, що від почутого в нього затремтіли руки. І що стало причиною таких звинувачень, він навіть не уявляє, адже вони разом учили уроки, гуляли і чудово ладнали.

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Проте батько Таї Олександр зі своєю дружиною Анастасією наполягали на своєму: беззахисна дівчинка стала жертвою педофіла, а її недолуга мама закривала очі на знущання над донькою. Олександр запевняв, що не заспокоїться, поки не посадить Максима у в’язницю. Крім того, робитиме все можливе, щоб Анну позбавити батьківських прав.

Щоб встановити істину, гості студії пройшли детектор брехні. Сама Тая зізналася, що оббрехала вітчима за те, що він міг ударити її за неправильно зроблені уроки. Метою дитини було втекти від мами й вітчима і жити з батьком.

«Будь-яке насильство щодо дитини: фізичне, емоційне або сексуальне — неприйнятне! Тому цю історію ми не могли обійти стороною. Для благополуччя Таї ми з експертами хотіли детально розібратися в цьому сімейному конфлікті, щоб у кінці випуску констатувати факт — було чи не було насильства над дитиною», — прокоментував історію ведучий Сергій Костира.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 21: невже 10-річна Тая оббрехала вітчима? 21 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 16.05.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 21 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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