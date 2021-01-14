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Прем’єра Один за всіх 16 сезон – дивіться з 3 лютого на СТБ!

14.01.2021

Не пропустіть прем’єру нового сезону гостросоціального шоу Один за всіх! Тепер по два прем’єрних випуску на тиждень! Уже з 03.02.2021 новий ведучий Сергій Костира допомагатиме героям проєкту відновити справедливість та знайти вихід із непростих життєвих ситуацій. У студії шоу ви почуєте резонансні історії та приголомшливі викриття, які зачіпають за живе. Дивіться онлайн прем’єру Один за всіх 16 сезон уже із 3 лютого на СТБ!

Video: Прем’єра Один за всіх 16 сезон – дивіться з 3 лютого на СТБ!


Що чекає на глядачів в Один за всіх 2021? Випуск 1 від 03.02.2021 вийде в ефір неділю 03 лютого! Дивіться анонс Один за всіх 16 сезон 1 випуск

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