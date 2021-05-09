Історія 20 випуску шокувала не тільки експертів і ведучого, а й усіх глядачів. Наталя — мати трьох синів, яких вона покинула на тиждень у холоді й голоді. Проте тепер жінка готова на радикальні кроки. Істину з’ясувала команда проєкту «Один за всіх»! Більше — в матеріалі про 20 випуск.

14-річний Михайло приїхав до студії, де розповів моторошні подробиці страшного тижня виживання. Він і два молодші братики зосталися вдома без їжі і води. Наталя навіть не залишила грошей, а просто зачинила двері і зникла. Через кілька днів хлопчик поїхав до материних друзів, де знайшов її п’яною. На благання повернутися додому горе-мати відповіла, що скоро буде.

Загалом ставлення матері було жахливим. Дітей часто приковували до батареї, іноді на кілька діб. Михайло навіть писав заяву до сільради, тож був вилучений до інтернату.

Віктор — сусід, який підгодовував хлопців, також приїхав до студії. Чоловік розповів, що горе-мати ніде не працює, проте всіх односельців запевняла, що холодильник у дітей переповнений.Та Віктор зрозумів, що жінка бреше. Часто бачив, як діти рубають їй дрова, носять воду, за що ще можуть отримати ляпасів. Тож сусід вирішив звернутися до голови сільської ради. Проте реакції ніякої не було.

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Хлопчиків забрала служба у справах дітей лише після випадку, коли Наталя на тиждень зникла і покинула їх помирати з голоду. Інспекторка служби розповіла, що мати навіть змушувала старшого сина красти продукти з магазинів або з хат односельців.

До студії приїхали близька подруга і колишній коханець Наталі. Вони запевняли, що все — наклеп, а Наталя — мати від Бога. Мовляв, у всьому винен Михайло, адже він сам не ночує вдома.

Настав час вийти Наталі. Жінка повідомила, що написала заяву на відмову від Михайла. Вона звинувачує у всьому старшого сина, мовляв той погано поводиться, краде і ганьбить її. Через те, що Міша не слухається, вона прив’язувала його до батареї. Ба більше, підтвердила всі побиття і знущання над ним її колишнього коханця. Коли Михайло почав заливатися сльозами просто у студії, жінка холоднокровно повідомила, що їй байдуже.

«Так, я усвідомлювала. Їм було нелегко. Але в мене сів телефон», — так прокоментувала мати своє зникнення на тиждень.

Наприкінці випуску Наталя пообіцяла виправитися. Проте довіри до жінки не залишилося. Тож команда проєкту зробить усе можливе, щоб її позбавили батьківських прав.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 20: горе-мати, до якої не можна повертати трьох синів 20 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 09.05.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 20 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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