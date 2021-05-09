История 20 выпуска шокировала не только экспертов и ведущего, но и всех зрителей. Наталья — мать троих сыновей, которых она бросила на неделю в холоде и голоде. Но теперь женщина готова на радикальные шаги. Истину выяснила команда проекта «Один за всіх»! Больше — в материале о 20 выпуске.

14-летний Михаил приехал в студию, где рассказал жуткие подробности страшной недели выживания. Он и два младших братика остались дома без еды и воды. Наталья даже не оставила денег, а просто закрыла дверь и ушла. Спустя несколько дней мальчик поехал к друзьям матери, где нашел ее пьяной. На мольбы вернуться домой горе-мать ответила, что скоро будет.

В целом отношение матери было ужасным. Детей часто приковывали к батарее, иногда на несколько суток. Михаил даже писал заявление в сельсовет, и был изъят в интернат.

Виктор — сосед, который подкармливал мальчиков, также приехал в студию. Мужчина рассказал, что горе-мать нигде не работает, однако всех односельчан уверяла, что холодильник у детей переполнен. Но Виктор понял, что женщина врет. Часто видел, как дети рубят ей дрова, носят воду, за что еще могут получить. Поэтому сосед решил обратиться к председателю сельского совета. Однако реакции никакой не последовало.

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Мальчиков забрала служба по делам детей только после случая, когда Наталья на неделю исчезла и бросила их умирать от голода. Инспектор службы рассказала, что мать даже заставляла старшего сына воровать продукты из магазинов или из домов односельчан.

В студию приехали близкая подруга и бывший любовник Натальи. Они уверяли, что все — клевета, а Наталья — мать от Бога. Мол, во всем виноват Михаил, ведь он сам не ночует дома.

Пришло время выйти Наталье. Женщина сообщила, что написала заявление на отказ от Михаила. Она обвиняет во всем старшего сына, мол, тот плохо себя ведет, ворует и позорит ее. Из-за того, что Миша не слушается, она привязывала его к батарее. Более того, подтвердила все избиения и издевательства над ним ее бывшего любовника. Когда Михаил начал заливаться слезами прямо в студии, женщина хладнокровно сообщила, что ей безразлично.

«Да, я осознавала. Им было нелегко. Но у меня сел телефон», — так прокомментировала мать свое исчезновение в неделю.

В конце выпуска Наталья пообещала исправиться. Однако доверия к женщине не осталось. Поэтому команда проекта сделает все возможное, чтобы ее лишили родительских прав.

Video: «Один за всіх»-16 выпуск 20: горе-мать, к которой нельзя возвращать трех сыновей 20 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 09.05.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 20 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

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