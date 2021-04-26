25-летняя Галина до сих пор не может забыть, когда ее сводная 5-летняя сестренка призналась, что стала жертвой сексуального насилия. Обидчиком оказался 30-летний Михаил — родной брат матери. Он часто оставался наедине с племянницей и совершал надругательства. Узнав об этом ужасе, Галина обратилась в полицию. Но насильник до сих пор на свободе. Более того, служба по делам детей передела девочку обратно в семью. Неужели ее родные мать и отец защищают Михаила? Почему виновной считают Галину? И неужели она пытается отобрать ребенка? Больше о шокирующем 19 выпуске проекта «Один за всіх»-16 — читайте в материале.

В студию проекта «Один за всіх»-16 приехали Галина и ее муж Дмитрий. Они пытаются добиться для обидчика сурового наказания. А родителей 5-летней девочки лишить родительских прав. Однажды Галя застала голого Михаила и 5-летнего ребенка в палатке. Тогда ее бывший муж побил Михаила. А сама Галя побоялась обратиться в правоохранительные органы, чтобы ее любимого не посадили за нанесение телесных повреждений.

Через несколько месяцев девочка пришла в гости к Гале и ее уже новому мужу Дмитрию, где призналась, что в течение 7 месяцев страдает от сексуального насилия. Дмитрий сразу обратился в правоохранительные органы и сообщил о тяжком преступлении.

Однако в защиту Михаила встала целая делегация из села. Они утверждали, что никогда не видели мужчину вдвоем в палатке с ребенком. Более того, он делился с односельчанами, что его безосновательно обвиняют в развращении и изнасиловании. А вот мама никогда не сводила глаз с дочери, поэтому Михаил не мог оставаться с девочкой наедине.

Больше по теме: «Дать в долг – это нажить себе врага», – по каким правилам живет ведущий «Один за всіх» Сергей Костыра

Родители 5-летнего ребенка приехали в студию. Однако то, что они сообщили, шокировало всех. Отец начал обвинять мужа Галины Дмитрия. Мол, тот употребляет наркотические средства и под их действием развращает ребенка. А вот мама утверждает, что цель Гали — забрать ее дочь.

Когда пошли слухи, что Михаил насиловал ребенка, мать не поверила в это. Более того, оставляла брата ночевать в одной комнате с девочкой. Чтобы окончательно доказать родителям, что девочку насиловали, Галина включила запись с диктофона, на котором ребёнок об этом рассказывает.

Сам Михаил все отрицал. Поэтому, чтобы выяснить истину, необходимо было пройти полиграф. Из-за диагноза Михаила он не смог пройти исследование. А вот Галина и Дмитрий ответили на все вопросы. Выяснилось, что Дмитрий никаких действий сексуального характера с 5-летней девочкой не совершал. Также стало известно, что Галина говорила правду о том, что видела собственными глазами голых Михаила и ребенка. В итоге Михаил и сам признался во всем.

После съемок ведущий Сергей Костыра передал все материалы выпуска в правоохранительные органы. А также прилагает все усилия, чтобы горе-родителей лишили родительских прав.

Больше по теме: «Один за всіх»-16 выпуск 18: спасение бедного побитого малыша от 16-летней матери

Video: «Один за всіх»-16: расследование, которое спасло 5-летнего ребенка от насилия 19 выпуск проекта Один за всіх 16 сезон от 25.04.2021 шокировал всех. Больше узнайте в материале о 19 выпуске проекта Один за всіх 16 сезон

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ