25-річна Галина досі не може забути, коли її зведена 5-річна сестричка зізналася, що стала жертвою сексуального насилля. Кривдником виявився 30-річний Михайло — рідний брат матері. Він часто залишався наодинці з племінницею і вчиняв наругу. Дізнавшись про цей жах, Галина звернулася до поліції. Проте ґвалтівник досі на свободі. Ба більше, служба у справах дітей передала дівчинку назад до родини. Невже її рідні мати і батько захищають Михайла? Чому винною вважають Галину? І невже вона просто намагається відібрати дитину? Більше про приголомшливий 19 випуск проєкту «Один за всіх»-16 — читайте в матеріалі.

До студії проєкту «Один за всіх»-16 приїхали Галина та її чоловік Дмитро. Вони прагнуть домогтися для кривдника суворого покарання. А батьків 5-річної дівчинки позбавити батьківських прав. Одного дня Галя заскочила голого Михайла і 5-річну дитину в наметі. Тоді її колишній чоловік побив Михайла. А сама Галина побоялася звернутися до правоохоронних органів, щоб її коханого не посадили за заподіяння тілесних ушкоджень.

Через кілька місяців дівчинка прийшла в гості до Галі та її вже нового чоловіка Дмитра, де зізналася, що впродовж 7 місяців страждає від сексуального насилля. Дмитро одразу звернувся до правоохоронних органів і повідомив про тяжкий злочин.

Проте на захист Михайла стала ціла делегація з села. Вони стверджували, що ніколи не бачили чоловіка удвох у наметі з дитиною. Ба більше, він ділився з односельцями, що його безпідставно звинувачують у розбещенні і зґвалтуванні. А от мама ніколи не зводила очей з доньки, тож Михайло не мав змоги залишатися з дівчинкою наодинці.

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Батьки 5-річної дитини приїхали в студію. Однак те, що вони повідомили, шокувало всіх. Батько почав звинувачувати чоловіка Галини Дмитра. Мовляв, той вживає наркотичні засоби і під їх дією розбещує дитину. А от мама стверджує, що мета Галі — забрати її доньку.

Коли пішли чутки про те, що Михайло ґвалтував дитину, мати не повірила в це. Ба більше, залишала брата ночувати в одній кімнаті з дівчинкою. Щоб остаточно довести батькам, що над дитиною коїли наругу, Галина увімкнула запис із диктофону, на якому їхня донька про це розповідає.

Сам Михайло все заперечував. Тож аби з’ясувати істину, необхідно було пройти поліграф. Через діагноз Михайла він не зміг пройти дослідження. А от Галина і Дмитро відповіли на всі запитання. З’ясувалося, що Дмитро жодних дій сексуального характеру з 5-річною дівчинкою не вчиняв. Також з’ясувалося, що Галина казала правду, що бачила на власні очі голих Михайла і дитину. А згодом Михайло і сам зізнався у всьому.

Після зйомок ведучий Сергій Костира передав усі матеріали випуску до правоохоронних органів. А також докладає всіх зусиль, щоб горе-батьків позбавили батьківських прав.

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Video: «Один за всіх»-16: розслідування, що врятувало 5-річну дитину від насилля 19 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 25.04.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 19 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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