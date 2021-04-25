25 квітня свій 43-ій день народження відзначає адвокат і ведучий нового сезону гостросоціального проєкту на СТБ «Один за всіх» Сергій Костира. Ексклюзивно в розмові з нами він поділився своїми правилами життя, яких дотримується, і ситуаціями, ставлення до яких змінив у дорослому віці.

Більше на тему: Сергій Костира: біографія, кар’єра і всі новини про ведучого

Ніколи не прощати ворогів

Людина, яка одного разу зробила тобі погано, при будь-якому зручному випадку вкусить і вдруге. Таких людей в моєму житті не було, тому що я не підпускаю близько до себе і своїх близьких неперевірених людей.

Ніколи не давати і не брати в борг

Ніколи не брав, не беру і брати не буду. Серед моїх знайомих є негативні приклади боргових ям. Тому що борги мають тенденцію зростати. Брати в борг не можна з тієї причини, що ви берете чужі гроші, а пізніше віддавати треба свої. Ось в цьому вся глибина психології.

А дати в борг – це нажити собі ворога. Рано чи пізно, якщо людині нема чим віддавати, вона почне тебе обманювати. Так і руйнується дружба.

Вірити до першого обману

У мене були моменти у відносинах зі знайомими, коли я людині повірив, виконав її прохання, а людина замість того, щоб відплатити тим же, пропала. На слово вірити не треба.

Адже дружба – поняття досить суб’єктивне. Особисто я розумію дружбу безкорисливу, або коли один на одному заробляють у спільній справі. Але я не розумію дружбу, коли один – у збитках, а його друг на ньому заробляє.

Берегти сім’ю. На першому місці – щастя дитини

Сім’я – це те недоторканне, чим потрібно дорожити і що важливо оберігати всупереч усьому. Це твоя опора, підтримка, стимул і натхнення. Ніколи не забувай про свої сімейні цінності: другу половинку, дитину і батьків.

Робити так, щоб ніколи не бути в збитку

Якщо говорити про матеріальні цінності, то я дотримуюся правила «все робити так, щоб ніколи не бути в збитку». Для цього важливо вибудувати правильні відносини з грошима. Я гроші поважаю. Адже якщо ви не будете поважати гроші, вони перестануть у вас водитися.

Треба розуміти, скільки ми заробляємо, витрачаємо і скільки залишається в залишку – в цьому суть фінансової грамотності. У звичайній бухгалтерській формулі, коли ви зводите дебет з кредитом. Якщо це у людини налагоджено, ніяких проблем із грошима не буде.

«Гроші люблять рахунок» – це правило мені прищепили з дитинства. Я за ним живу і моя дитина за цим принципом починає жити. Не витрачаючи, вона самостійно накопичила на гіроборд, велосипед і квадроцикл. У неї виробилася повага до грошей, розуміння, що гроші витрачати в порожнечу не треба.

Більше на тему: Дайвінг і байкерство: ексклюзивні фото Сергія Костири з активного відпочинку

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ