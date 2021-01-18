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Дайвінг і байкерство: ексклюзивні фото Сергія Костири з активного відпочинку

18.01.2021

Уже 3 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону проєкту «Один за всіх», ведучим якого став адвокат, психолог, слідчий, експерт і юрист Сергій Костира! У своєму ексклюзивному інтерв’ю Сергій зізнався, що полюбляє активний відпочинок, а також поділився з редакцією STB.UA фото, зробленими під час дайвінгу! Більше — в матеріалі.

Сергій Костира почав займатися дайвінгом понад 5 років тому. Під час відпочинку з родиною чоловік вирішив спробувати зануритися, щоб побачити підводний світ Червоного моря. І цей процес настільки захопив Сергія, що він твердо вирішив продовжити навчання дайвінгу вже в Україні. Наразі у ведучого є диплом дайвера. 

Більше на тему: Перше ексклюзивне інтерв’ю ведучого проєкту «Один за всіх» Сергія Костири

«Син також опановує дайвінг. Ми часто з ним занурюємося разом. Ба більше, він ще літає на парашуті», — зізнався Сергій редакції STB.UA і поділився ексклюзивними фото з відпочинку!

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