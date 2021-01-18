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Дайвинг и байкерство: эксклюзивные фото Сергея Костыры с активного отдыха

18.01.2021

Уже 3 февраля на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона проекта «Один за всех», ведущим которого стал адвокат, психолог, следователь, эксперт и юрист Сергей Костыра! В своем эксклюзивном интервью Сергей признался, что любит активный отдых, а также поделился с редакцией STB.UA фото, сделанными во время дайвинга! Больше — в материале.

Сергей Костыра начал заниматься дайвингом более 5 лет назад. Во время отдыха с семьей мужчина решил попробовать окунуться, чтобы увидеть подводный мир Красного моря. И этот процесс настолько захватил Сергея, что он твердо решил продолжить обучение дайвингу уже в Украине. Сейчас у ведущего есть диплом дайвера.

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«Сын также осваивает дайвинг. Мы часто с ним погружаемся вместе. Более того, он еще летает на парашюте», — признался Сергей редакции STB.UA и поделился эксклюзивными фото с отдыха!

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