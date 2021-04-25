25 апреля свой 43-ий день рождения отмечает адвокат и ведущий нового сезона остросоциального проекта на СТБ «Один за всіх» Сергей Костыра. Эксклюзивно в разговоре с нами он поделился своими правилами жизни, которых придерживается, и ситуациями, отношение к которым изменил во взрослом возрасте.

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Никогда не прощать врагов

Человек, который один раз сделал тебе плохо, при любом удобном случае укусит и второй раз. Таких людей в моей жизни не было, потому что я не подпускаю близко к себе и своим близким непроверенных людей.

Никогда не давать и не брать взаймы

Никогда не брал, не беру и брать не буду. Среди моих знакомых есть негативные примеры долговых ям. Потому что долги имеют тенденцию расти. Брать в долг нельзя по той причине, что вы берете чужие деньги, а позднее отдавать надо свои. Вот в этом вся глубина психологии.

А дать в долг – это нажить себе врага. Рано или поздно, если человеку нечем тебе отдавать, он начнет тебя обманывать. Так и рушится дружба.

Верить до первого обмана

У меня были моменты в отношениях со знакомыми, когда я человеку поверил, выполнил его просьбу, а человек вместо того, чтобы отплатить тем же, пропал. На слово верить не надо.

Ведь дружба – понятие довольно субъективное. Лично я понимаю дружбу бескорыстную, или когда друг на друге зарабатывают в общем деле. Но я не понимаю дружбу, когда один – в убытках, а его друг на нем зарабатывает.

Беречь семью. На первом месте – счастье ребенка

Семья – это то неприкосновенное, чем нужно дорожить и что важно оберегать вопреки всему. Это твоя опора, поддержка, стимул и вдохновение. Никогда не забывай о своих семейных ценностях: второй половинке, ребенке и родителях.

Делать так, чтобы никогда не быть в убытке

Если говорить о материальных ценностях, то я придерживаюсь правила «все делать так, чтобы никогда не быть в убытке». Для этого важно выстроить правильные отношения с деньгами. Я деньги уважаю. Ведь если вы не будете уважать деньги, они перестанут у вас водиться.

Надо понимать, сколько мы зарабатываем, тратим и сколько остается в остатке – в этом суть финансовой грамотности. В обычной бухгалтерской формуле, когда вы сводите дебет с кредитом. Если это у человека отлажено, никаких проблем с деньгами не будет.

«Деньги любят счет» – это правило мне привили с детства. Я по нему живу и мой ребенок по этому принципу начинает жить. Не тратя, он самостоятельно накопил на гироборд, велосипед и квадроцикл. У него выработалось уважение к деньгам, понимание, что деньги тратить в пустоту не надо.

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