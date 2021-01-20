Сергей Костыра: биография, карьера и все новости о ведущем

В новом сезоне проекта «Один за всех» на страже справедливости стоит Сергей Костыра. Богатый опыт практики в сфере правосудия и заостренное чувство справедливости — обязательные характеристики ведущего остросоциальной программы. Больше о Сергее Костыре, его биографии, а также карьере, личной жизни и хобби — читайте в материале.

Полное имя: Сергей Костыра

Дата рождения: 25 апреля 1978 г.

Семейное положение: женат, есть сын

Деятельность: адвокат, психолог, экс-следователь, эксперт, ведущий

Место жительства: Киев

Образование и карьера

В 1995 году вступил в Национальную академию внутренних дел Украины на факультет подготовки кадров криминальной милиции. После ее окончания в 1999 году начал работать в должности следователя Броварского ГО.

В 2000 году за отличные показатели в работе приказом министра МВД был направлен для прохождения дальнейшей службы в распоряжение органов Службы безопасности Украины на должность следователя.

В 2003 году назначен на должность оперативного сотрудника в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В 2004 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и начал работать в этом направлении.

В 2018 году закончил Переяслав-Хмельницкий государственный университет им. Григория Сковороды и получил диплом магистра международной экономики. В 2020 году в этом же университете получил диплом магистра психологии «Социальная психология».

С 2021 года — ведущий остросоциального проекта «Один за всех» на телеканале СТБ.

«Главная задача проекта — не словом, а делом помогать тем, кто в этой помощи нуждается. А цель — стоять на защите законных прав и интересов простых людей».

Семья

Жена Марина, 36 лет. Имеет свой бизнес и является владелицей бьюти-школы.

Сын Александр, 9 лет. Учится в 4 классе, посещает секцию по боксу, занимается дайвингом.

Хобби

Спорт, дайвинг, езда на байке. Дайвингом начал заниматься более 5 лет назад.

Байкерство — мечта детства.

«Когда мне исполнилось 14, родители подарили мне мотороллер. Я до сих пор помню те эмоции, которые меня переполняли, когда я впервые сел за руль этого мотороллера. Но, к сожалению, вскоре его украли. И с тех пор я не переставал думать о собственном двухколесном транспортном средстве. И вот когда мне исполнилось 35, я решил мечту детства воплотить в жизнь — и приобрел себе байк! С тех пор байкерство — это не просто мое хобби, это часть моей жизни. Ведь машина везет тело, а мотоцикл — душу».

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ