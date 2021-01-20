Сергей Костыра: биография, карьера и все новости о ведущем
В новом сезоне проекта «Один за всех» на страже справедливости стоит Сергей Костыра. Богатый опыт практики в сфере правосудия и заостренное чувство справедливости — обязательные характеристики ведущего остросоциальной программы. Больше о Сергее Костыре, его биографии, а также карьере, личной жизни и хобби — читайте в материале.
Полное имя: Сергей Костыра
Дата рождения: 25 апреля 1978 г.
Семейное положение: женат, есть сын
Деятельность: адвокат, психолог, экс-следователь, эксперт, ведущий
Место жительства: Киев
Образование и карьера
В 1995 году вступил в Национальную академию внутренних дел Украины на факультет подготовки кадров криминальной милиции. После ее окончания в 1999 году начал работать в должности следователя Броварского ГО.
В 2000 году за отличные показатели в работе приказом министра МВД был направлен для прохождения дальнейшей службы в распоряжение органов Службы безопасности Украины на должность следователя.
В 2003 году назначен на должность оперативного сотрудника в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
В 2004 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и начал работать в этом направлении.
В 2018 году закончил Переяслав-Хмельницкий государственный университет им. Григория Сковороды и получил диплом магистра международной экономики. В 2020 году в этом же университете получил диплом магистра психологии «Социальная психология».
С 2021 года — ведущий остросоциального проекта «Один за всех» на телеканале СТБ.
«Главная задача проекта — не словом, а делом помогать тем, кто в этой помощи нуждается. А цель — стоять на защите законных прав и интересов простых людей».
Семья
Жена Марина, 36 лет. Имеет свой бизнес и является владелицей бьюти-школы.
Сын Александр, 9 лет. Учится в 4 классе, посещает секцию по боксу, занимается дайвингом.
Хобби
Спорт, дайвинг, езда на байке. Дайвингом начал заниматься более 5 лет назад.
Байкерство — мечта детства.
«Когда мне исполнилось 14, родители подарили мне мотороллер. Я до сих пор помню те эмоции, которые меня переполняли, когда я впервые сел за руль этого мотороллера. Но, к сожалению, вскоре его украли. И с тех пор я не переставал думать о собственном двухколесном транспортном средстве. И вот когда мне исполнилось 35, я решил мечту детства воплотить в жизнь — и приобрел себе байк! С тех пор байкерство — это не просто мое хобби, это часть моей жизни. Ведь машина везет тело, а мотоцикл — душу».