«Один за всіх»-16 випуск 18: порятунок бідолашного побитого маляти від 16-річної матері

Місяць тому малюка Максимчика рідні батьки в гематомах і синцях принесли до бабусі. Жінка жахнулася, коли побачила страшенні забої. Обличчя було помальоване чорним маркером. Та що найдивніше, у час, коли життя малюка висіло на волосині, батьки дбали лише про себе. Вони категорично забороняли викликати лікарів, щоб ті не запідозрили їх у жорстокому поводженні. Та що ж насправді сталося з дитиною? Хто скривдив Максимчика? І кого звинувачують його мати і батько? Дізнавалися у 18 випуску проєкту «Один за всіх»-16.

До студії приїхала Максимчикова бабуся Ольга. Жінка розповіла, як одного дня онука принесли їй додому. Ольга помітила, що йому хтось навмисно помалював чорним маркером обличчя і тулуб. Та коли почала змивати фарбу, побачила страшенні синці й гематоми по всьому тілу. Одразу забивши на сполох, жінка спробувала викликати швидку. Проте її син і невістка були категорично проти. Мовляв, діло дійде до правоохоронних органів. На щастя, Ольга не послухала їх і викликала швидку та поліцію. Малюка одразу забрали до лікарні, де він перебуває й досі.

Зараз горе-мати і батько Миксимчика звинувачують то одне одного, то подругу, якій нібито довірили дитину. 16-річна мама Вікторія взагалі ніколи не піклувалася про сина, залишала його на кілька діб подрузі. Згодом з’ясувалося, що вона перебувала у розшуку. Дівчину розшукувала власна мати.

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Мати Вікторії приїхала до студії. Наталя розповіла іншу історію. Мовляв, дитину скривдив батько. Хоча приховала те, як сама залишала своїх дітей, а її чоловік ґвалтував її доньок.

Чоловік Віки и син Ольги розповів, що його обурювала неохайність дружини. Тож він почав піднімати на неї руку, а одного разу взяв ножа і встромив. Покарання за це чоловік ще не поніс. Ба більше, Денис вживає амфетамін, тож уся його агресія спровокована дією наркотичних засобів.

Вікторія запевняла, що вона не бачила синців до останнього. А відповідно, не завдавала тілесних ушкоджень. Винною вважає свою подругу, якій залишила дитину на тиждень.

Щоб встановити істину, у студії заслухали результати тесту на детекторі брехні. З’ясувалося, що Віка власноруч била маленьку дитину по голові, по тулубу, по руках і ногах.

Тож мови про подальше виховання сина Вікторією і бути не може. Після програми ведучий Сергій Костира передав усі матеріали до правоохоронних органів.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 18: порятунок бідолашного побитого маляти від 16-річної матері 18 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 18.04.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 18 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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