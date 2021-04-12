У 17 випуску гостросоціального проєкту «Один за всіх»-16 розбирали скандальну історію: на Харківщині мати народила дитину в громадському вуличному туалеті біля залізничних колій і покинула її там помирати. Хлопчика знайшла мешканка села Валентина. У студію приїхала горе-мати, яка заперечувала намір убити малюка. Його батько й зовсім готовий убити дружину, адже та приховувала свою вагітність. Що змусило породіллю так вчинити? Чому малюк став непотрібним? Читайте більше в матеріалі.

Валентина зізналася, що така знахідка стала справжнім шоком не тільки для неї, а й для всього села. Спочатку вона подумала, що в громадському туалеті плаче кошеня. Та коли підійшла ближче до гнилих дощок і опустилася до пакета — мало не знепритомніла. Там Валентина побачила живу дитину! Жінка відразу покликала на допомогу людей і викликала швидку допомогу.

На щастя, медики швидко відреагували, а фельдшер швидкої допомоги голими руками виламував гнилі дошки в туалеті, щоб урятувати новонародженого. Адже мати глибоко заховала пакет з малюком, щоб напевно його ніхто не знайшов. Завдяки їм дитина вижила, хоча й пролежала на холоді більше двох годин у зав’язаному на кілька тугих вузлів поліетиленовому пакеті.

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28-річний Арсен ― чоловік горе-породіллі Наташі ― обурений її вчинком і хоче зробити все, щоб дитину не віддали їй на виховання. Ба більше, готовий голими руками вбити її за те, що вона зробила! Однак подруга Наталі зізналася, що знає інший бік чоловіка. Той забороняв народжувати і погрожував побити і дружину, і малюка. Експерти також не повірили у версію Арсена, який усі 9 місяців спав в одному ліжку з Наталею і не помічав вагітності.

39-річна Наталія спокійно живе далі і планує забрати собі сина назад після того, як покинула його в громадському туалеті. Вона приїхала в студію, де зізналася, що зробила це через Арсена. Потім змінила версію, мовляв, думала, що народила мертву дитину. Відтак з’явилася ще одна версія, що Наташа планувала віднести малюка до лікарні. Також з’ясували, що в горе-матері ще є четверо дітей. Усі живуть не з нею.

Перед програмою Арсен пройшов детектор брехні. З’ясувалося, що він знав про вагітність Наталії. Під час пологів чоловіка поруч не було, однак він точно знав, що дитина кудись поділася і десь залишилася покинутою.

Зараз служба у справах дітей розпочала процес позбавлення Наталії батьківських прав. Якщо в суді буде доведено провину горе-матері, їй загрожує до 3-х років позбавлення волі.

Video: «Один за всіх»-16 випуск 17: Дивом врятований з громадського туалету малюк 17 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон від 11.04.2021 шокував усіх. Більше дізнайтеся в матеріалі про 17 випуск проєкту Один за всіх 16 сезон

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