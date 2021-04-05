«Один за всіх»: Завдяки проєкту ґвалтівник отримав 15 років ув’язнення

В одному з перших випусків нового сезону гостросоціального проєкту «Один за всіх» із Сергієм Костирою (Один за всіх 2021 випуск 2 від 7.02.2021) експерти і ведучий розбиралися з кричущим сімейним конфліктом, який триває не один рік. 14-річна Діана стала жертвою зґвалтування. Підозрюваний – чоловік її старшої сестри Олени, 34-річний Іван. Жінка в студії до останнього захищала свого коханого й перекладала провину на сестру.

Проте з допомогою проєкту в студії «Один за всіх» усі присутні дізналися про другу жертву чоловіка – 9-річну доньку Олени. Коли жінка довідалася про це й почула зізнання своєї дитини, вона перестала захищати Івана й погодилася подати на нього заяву в поліцію.

«Я пропоную зустрітися нам у відділенні поліції. Я сподіваюся, що ви не передумаєте й доведете до кінця цю справу. Це надважливо. Ми зробили в студії «Один за всіх» усе, щоб довести, що правда і справедливість завжди беруть верх над злом і злочином. Тепер ваше завдання ― довести це в правовому полі», – звернувся до Олени в студії ведучий Сергій Костира.

Проєкт «Один за всіх» посприяв слідству й надав Вільнянській поліції на диску матеріали випуску із зізнаннями обох дівчаток, а ведучий Сергій Костира особисто простежив за подачею заяви мамою.

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«Після всього почутого в студії я не міг допустити, щоб Іван повернувся додому і продовжував знущатися над дітьми. Я особисто вирішив проконтролювати процес подачі повідомлення про вчинення кримінального злочину до Вільнянської поліції», – прокоментував свій приїзд Сергій Костира.

Після подачі заяви Олену і її дочку допитав слідчий. Проти Івана відкрили досудове розслідування. У розмові з ведучим Олена пообіцяла, що не відмовлятиметься від заяви й не забере її заради майбутнього дітей.

З допомогою проєкту «Один за всіх» у березні 2021 року суд засудив ґвалтівника до 15 років позбавлення волі. Про це повідомив відділ інформаційної політики Запорізької обласної прокуратури.

На початку судового розгляду чоловік не визнавав своєї провини, але в процесі засідань – коли свідчення давали потерпілі – підтвердив, що скоїв злочин.

Video: «Один за всіх»: Завдяки проєкту ґвалтівник отримав 15 років ув’язнення Завдяки проєкту Один за всіх 16 сезон ґвалтівник отримав 15 років ув’язнення. Більше про це - в матеріалі СТБ

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